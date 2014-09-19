Rehineler üzerinden psikolojik savaş



İslam Devleti örgütü, internet üzerinden yayınladığı rehine videolarına bir yenisini ekledi. İslamcı internet sitelerinin gözetlenmesi konusunda uzmanlaşmış Amerikalı SITE organizasyonu, bu kez İngiliz bir rehinenin görüntülerinin bulunduğu videonun, daha önce barbarca öldürülen rehinelerin videosundan farklı olduğunu belirtti.

İngiliz rehinenin daha önceki rehineler gibi Guantanamo'da tutuklu mahkumların kıyafetine benzer turuncu bir tulum giydiği ve direk kameraya hitaben konuştuğu bildirildi. İngiliz rehinenin zorla yaptırıldığı anlaşılan bir konuşmada, örgütü övecek cümleler kurduğu ifade edildi. Rehinenin, konuşmasında, 2012 yılında kaçırılan İngiliz bir muhabir olduğunu ve örgütle ilgili gerçekleri anlatacağını söylediği aktarıldı.

Görüntülerde rehinenin, 'ne düşündüğünüzü biliyorum, bunları kaçırıldığım ve başıma bir silah dayandığı için söylediğimi zannetiğinizi biliyorum' dediği belirtildi. İslam Devleti örgütünün Britanya'dan dahi büyük bir bölgeyi kontrol altında tuttuğunu ve hükümeti kendisini ortada bıraktığı için artık 'kaybedecek bir şeyi olmadığını' söylediği bildirildi.

İslam Devleti örgütü öldürdükleri ABD'li gazeteci James Foley, İngiliz gazeteci Steven Sotloff ve İngiliz insani yardım koordinatörü David Haines'in yayınladıkları görüntülerinde, her videonun sonunda sıradaki kurbanı gösterdiler. Ancak bu kez yayınladıkları videoda sıradaki kurbanın gösterilmediği ve sözkonusu rehinenin de daha önce gösterilmediği bildirildi.

Rehinenin, her hikayenin iki tarafı olduğunu belirterek, gelecek videolarda İslam Devleti milislerine yönelik bilgiler vereceğini ve kendisinin de çalıştığı Batı medyasının çevirdiği ve manipüle ettiği gerçekleri anlatacağını söylediği aktarıldı.

İngiliz rehinenin görüntüleri perşembe günü Youtube üzerinden paylaşıldı ve yayınlanmasından bir kaç saat sonra kaldırıldı. İslam Devleti örgütü üyeleri videonun linkini Twitter üzerinden paylaştı.