Rehine yakınlarından, Davutoğlu ve Başbakan'a suç duyurusu

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na düzenlenen baskın sonucu 11 Haziran’da kaçırılarak rehin alınan Türk vatandaşları için yakınları tarafından imza kampanyası başlatıldı. Üç yakını IŞİD’ın elinde buluann Muammer Taşdelen, “Önce iki üç günde bırakılır dediler, inandık. Sonra Cuma’ya kadar dediler, Ramazan'da dediler, kandil gecesi dediler, her sorduğumuzda masal anlattılar” dedi.

Fırat Kozok'un Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Taşdelen, yarın CHP’li Umut Oran ve Mahmut Tanal ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenleyecek, ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakanlık hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacak.

Online imza sistemiyle kamuoyu yaratmayı amaçlayan uluslararası “change.org” sitesinde başlatılan “Musul’da rehin alınan 49 kişi hakkında sorumluluğu/ihmali olanlar hakkında soruşturma açılsın. Sorumlular yargılansın, Rehinelerin bir an once sağ salim yurda dönüşleri sağlansın” başlıklı kampanyaya bugüne kadar 10 bini aşkın kişi destek verdi.

'Takip edeceğiz'

Kampanyayı başlatan kişi ise ağabeyi, ağabeyinin eşi ve yeğeni IŞİD’ın elinde rehin tutulan Muammer Taşdelen. Rehinelerle ilgili sürekli olarak tarih verilmesini ancak bunlardan sonuç çıkmamasını eleştiren Taşdelen, yazısında duruma tepkisini şöyle dile getiriyor: “Önce ‘iki üç güne bırakılır’ dediler.. Malum, çabuk inanan milletiz, hele de lafın ucu gün yüzü görüyorsa paldır küldür atlıyoruz hemen… İnandık.. Sonra ‘cumaya kadar’ dediler… Cuma mübarek gün salacaklar… İnandık…. Ramazan'da dediler… Jest yapacaklarmış bizlere… ‘Hüznün jesti de mi olurmuş’ diyecektim; inandık… Sonra, Kandil gecesi… Sonrası bayram… Sonra da ‘yarın, ya da pazartesi ya da ertesi gün’ diyor, İsmet Yılmaz… Ama Dışişleri Bakanlığı anında açıklamayı yapıştırıyor; ‘Değişen bir durum yok; durumu hassasiyetle takip etmeye devam ediyoruz’”