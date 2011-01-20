-REHİNE OPERASYONUNDA ASTSUBAY VURULDU ADIYAMAN (A.A) - 20.01.2011 - Adıyaman'ın Tut ilçesinde, tartıştığı ailesini rehin alan kişiyi etkisiz hale getirmeye çalışan astsubay vuruldu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde Abuzer D. (77), ailesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Abuzer D'nin, av tüfeğiyle ailesine zarar vereceğinin bildirilmesi üzerine jandarma olay yerine gitti. Ailesini tüfekle tehdit eden Abuzer D'yi, etkisiz hale getirmeye ve elindeki av tüfeğini almaya çalışan Tut Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Murat Koyuncu (28), tüfeğin ateş alması sonucu boynundan ağır yaralandı. Koyuncu, Tut Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Oğlunu darbeden diğer aile üyelerini ise serbest bırakan Abuzer D'nin, kendisini eve kapattığı bildirildi. Tut Kaymakamı Fırat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlı adamın etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını, jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü kaydetti.