Rehine operasyonuna ilişkin yayın yasağı kaldırıldı

Çağlayan Adliyesinde İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınmasıyla ilgili haberlere ilişkin geçici yayın yasağının kaldırıldığı bildirildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Olağanüstü dönemlerde yayınlar' başlıklı 7. maddesi kapsamında, İstanbul Çağlayan Adliyesinde yaşanan olaylarla ilgili olarak, Başbakanlığın 31.03.2015 tarihli ve 41654118-951-0107/00504 sayılı yazısıyla getirilen geçici yayın yasağı kaldırılmıştır."