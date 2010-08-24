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Dünya

REHİNE EYLEMİNDE POLİS HATA YAPTIĞINI KABUL ETTİ MANİLA (A.A)

24 Ağustos 2010 14:52

-REHİNE EYLEMİNDE POLİS HATA YAPTIĞINI KABUL ETTİ MANİLA (A.A) - 24.08.2010 - Filipin polisi, dün başkent Manila'da bir otobüste rehin tutulan Hong Konglu turistleri kurtarırken bazı hatalar yaptığını kabul etti. Manila Emniyet Müdürü Leocadio Santiago bugün yaptığı açıklamada, "Kurtarma operasyonu sırasında bazı yetersizlikler ve taktik hataları tespit ettik. Bu konuda soruşturma açılacak" dedi. Bu arada Filipinler Cumhurbaşkanı Benigno Aquino, operasyon sırasında bazı turistlerin öldürülmesinin polisteki yetersizlikleri açığa çıkardığını ve polisin kendisini düzeltmesi gerektiğini açıkladı. Operasyondan hayal kırıklığı ve öfke duyan Hong Konglu yetkililer ve operasyon sırasında öldürülenlerin aileleri de, olay hakkında eksiksiz bir soruşturma yapılmasını talep ettiler. "Hong Kong Economic Journal" gazetesi olayla ilgili haberinde, yarım saatte otobüse girmeye çalışan bir sürü Filipinli polisin profesyonel seviyesini ve plansızlığını "acıklı" olarak niteledi. Öte yandan, dünkü olayda 8 turistin öldüğü belirtildi. Rolando Mendoza adlı 55 yaşındaki eski polisin bir otobüste rehin aldığı 15 kişiyi kurtarmak için özel timler operasyon düzenlemiş, baskın sırasında saldırgan ve 8 turist ölmüştü. Rehine eylemi sırasında turistleri kalkan olarak kullanan Mendoza'nın, atıldığı işine geri dönmeyi talep ettiği bildirilmişti. 1986 yılında Filipinler'in en iyi polisi seçilen Mendoza, 2008 yılında hırsızlık, rüşvet, uyuşturucu gibi suçlara bulaştığı gerekçesiyle polislikten atılmıştı.

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