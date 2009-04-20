Rehin yolculardan 167'si serbest bırakıldı

Jamaika'nın Montego Bay kentinde bir eylemci tarafından rehin alınan uçak yolcularından 167'sinin serbest bırakıldığı, mürettebattan 5 kişi ile 2 yolcunun ise halen rehin tutulduğu bildirildi.



CNN televizyonu, Radio Jamaika'nın muhabirinden alınan bilgilere dayandırarak, Sangster havaalanında tutulan uçaktan silah sesi geldiğini, ancak vurulan birisi olmadığını belirtti.



Haberde, havaalanı güvenliğini sahte kimlikle geçtiği ve ardından, havalanmaya hazırlanan uçağa bindiği tespit edilen eylemciyle görüşmelere başlanacağı ifade edildi.



Eylemcinin amacı ve talepleri henüz bilinmiyor.

