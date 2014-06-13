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Rehin şoför canlı yayında konuştu: Bizi bıracaklarını söylediler

IŞİD'in Musul'da rehin aldığı TIR şoförlerinden Halil Ada, bir televizyonun canlı yayınına bağlanarak, 'Sağlık durumumuz iyi, bizi bırakacaklarını söylediler' diye konuştu

13 Haziran 2014 20:54

IŞİD'in Musul'da rehin aldığı TIR şoförlerinden biri olan Halil Ada, TVNET kanalının canlı yayınına bağlanarak durumları hakkında bilgi verdi.

Durumlarının ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Ada, "Bizi rehin alındıktan sonra başka bir yere götürdüler. 4 gündür ellerinde tutuluyoruz. Bugün ailelerimizle görüştük, sağlık durumumuz iyi bizi merak etmesinler" dedi.

 

'Hiçbir şey göremiyoruz'

 

Kendisinin Şanlıurfalı olduğunu belirten Ada, diğer şoförler ve tutuldukları yer hakkında şu bilgileri verdi: "Şanlıurfa'da yaşıyorum ben. Diğer kaçırılan şoförler Adana, Kahramanmaraş, Mardin'den. Şu an tutulduğumuz alan kapalı bir alan, dışarıyı görmüyoruz. Musul'a bağlı Gayera kentinin havaalanı burası."

 

'Bize sadece beyaz ekmek ve su verriyorlar'

 

4 gündür nasıl yaşadıklarını anlatan Halil Ada, 'Bize beyaz ekmek ve su getiriyorlar. Bizi sorguya almadılar. Bizimle kimse konuşmadı. Şirketle mi devletle mi bağlantıya geçtiler bilmiyoruz. Onlardan gizli telefonla konuşuyoruz, geldiklerinde saklıyoruz.' dedi.

IŞİD'in kendilerine "inşallah sizi bırakacağız" dediğini de aktaran kaçırılan şoförlerden Ada, tutuldukları alanda kendilerini 2 ya da 3 IŞİD militanının beklediğini de söyledi.

 

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