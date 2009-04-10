T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rehin kaptan 2 milyon dolara serbest kalacak

Somalili korsanlar, kurtarma filikasında rehin tuttukları Amerikalı kaptanı serbest bırakmak için 2 milyon dolar fidye istedi.

10 Nisan 2009 03:00

Somalili korsanlar, kurtarma filikasında rehin tuttukları Amerikalı kaptanı serbest bırakmak için 2 milyon dolar fidye istedi.

Haradheere limanında bulunan bir korsan Reuters ajansına verdiği bilgide, Amerikalı kaptan Richard Phillips için 2 milyon dolar fidye istendiğini, ayrıca diğer korsanların, daha önce yabancı mürettebatıyla kaçırılan bir Alman gemisiyle filikaya doğru ilerlediğini, böylece Amerikan deniz kuvvetleriyle herhangi bir çatışmada arkadaşlarına yardım edeceklerini söyledi.

Somalili korsan, "Amerikalıların, bu Alman gemisine ve mürettebatına zarar vermeyeceğini bildiklerinden (korsanlar), kurtarma filikasındaki arkadaşlarıyla buluşacaklarını düşünüyorlar" dedi.

20 Amerikalı personeli olan konteyner gemisi Maersk Alabama, çarşamba sabahı korsanların saldırısına uğramış, mürettebatı gece geminin kontrolünü ele geçirip kaçmayı başarırken, geminin kaptanı Richard Phillips korsanların elinde rehin kalmıştı.

Hansa Stavanger adlı Alman gemisi ise bir hafta önce Somali açıklarında kaçırılmıştı. Geminin 5'i Alman 24 mürettebatı olduğu sanılıyor.

Fransızlardan müdahale: 3 ölü

Diğer taraftan, Aden Körfezi'nde, Fransız birliklerinin Somalili korsanlara yönelik düzenlediği operasyonda, korsanların geçen hafta sonu kaçırdığı yatın kurtarıldığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyon sırasında 1 Fransız rehine ve 2 korsanın öldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 Fransız rehinenin kurtarıldığı, 3 korsanın da yakalandığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24