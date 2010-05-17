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Dünya

Rehin düşen BM'liler kurtarıldı

Afganistan’ın kuzeyinde, yaklaşık bir ay önce kaçırılan 5 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanının askeri operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

17 Mayıs 2010 03:00

T24- Afganistan’ın kuzeyinde, yaklaşık bir ay önce kaçırılan 5 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanının askeri operasyonla kurtarıldığı bildirildi.


Afganistan ordusunun kuzeydeki birliklerinin komutanı Orgeneral Murad Ali Murad, Baglan vilayetindeki bir Taliban üssünün kuşatıldığını söyledi. Buradaki binanın bodrum katında tutulan rehinelerin kurtarıldığını belirten Murad, rehinelerin durumunun iyi olduğunu açıkladı.


Çatışmada iki asker ve çok sayıda militanın da hayatını kaybettiği bildirildi.


Birleşmiş Milletler Sözcüsü Dominic Medley, 15 Nisandan bu yana kayıp olan 5 BM çalışanı rehinenin kurtarıldığı bilgisini doğruladı.

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