'Rehin alınan hakem' davasında Hacıosmanoğlu'na 7 yıl hapis istemi

Eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için hakemlerin odaya kapatılmasını azmettirdiği iddiasıyla 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Trabzon'da 28 Ekim 2015 tarihinde oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçının orta hakemi Çağatay Şahan ve 5 yardımcısının soyunma odasında 4.5 saate yakın süre rehin tutulmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.



Habertürk’te yer alan habere göre, 27 kişi hakkında açılan davada; eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na hakemlerin odaya kapatılmasını azmettirdiği iddiasıyla 2 yıldan 7 yıla kadar, TFF Başkanvekili İbrahim Usta hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar, kulüp yöneticisi ve çalışanlarından oluşan 25 kişi hakkında ise ‘hürriyeti yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Avrupa Hakemler Federasyonu müdahil olmak istedi

6 hakemin şikayetçi olmasının ardından Avrupa Hakemler Federasyonu davaya müdahil olmak istemişti.

İtalya'nın Torino kentinden gönderilen Stefano D'Ottavio imzalı 12 sayfadan oluşan dilekçede, maçın hakemlerini soyunma odasına kapatanların cezalandırılması istenmişti.