Rehin ABD'li kaptan kurtarıldı

ABD ordusu, Somalili korsanların rehin aldığı Amerikalı kaptanı için operasyon düzenledi. Operasyonda kaptan kurtarılırken, 3 korsan öldürüldü.



ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri'nin, 5 gündür korsanların rehin tuttuğu kaptan Richard Phillips'i kurtardığı, kaptanın önce ABD savaş gemisi ''USS Bainbridge''e, daha sonra da ''USS Boxer'' gemisine getirildiği, ailesiyle görüştüğü ve rutin sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.



Açıklamada, deniz kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sırasında 3 korsanın öldüğü, 1 korsanın da yakalandığı kaydedildi.



Bu arada ABD Başkanı Barack Obama, kaptanın kurtarılmasına sevindiğini söyledi.





Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın ayrıca, korsanlık eylemlerini önlemek için çaba gösterilmesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.



20 Amerikalı personeli olan konteyner gemisi Maersk Alabama, çarşamba sabahı korsanların saldırısına uğramış, mürettebatı gece geminin kontrolünü ele geçirip kaçmayı başarırken, geminin kaptanı Phillips, korsanların elinde rehin kalmıştı.



Korsanların, 5 gündür geminin cankurtaran botunda rehin tutukları kaptan için 2 milyon dolar fidye istedikleri bildirilmişti.





