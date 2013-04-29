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Dünya

Rehberleriyle kavga eden dağcılar Everest'te mahsur kaldı

Everest Dağı'na tırmanan Avrupalı iki dağcı 7 bin metre yükseklikte kendilerine rehberlik yapan 'şerpalar' olarak bilinen yerlilerle kavga etti

29 Nisan 2013 17:46

Everest'e tırmanan dağcılar 7 bin metre yükseklikte 'şelpalar' adı verilen rehberleriyle tartıştıkları için dağda mahsur kaldı.

Daily Mirror'ın haberine göre, İtalyan Simboli Moro ve İsviçreli Wool Stick, 7 bin metredeki üçüncü kamptan zirveye çıkmak üzere harekete geçtikten kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle rehber şerpalarla yumruklaşmaya başladı.

Olaydan ana kampa verilen haber üzerine haberdar olan yetkililer dağcılara geri dönme talimatı verdi. Ancak Avrupalı dağcıların hemen dönmesi halinde olayların daha da büyüyebileceği belirtilince dağcılar 7 bin metredeki üçüncü kampta kaldı.

Doğan Haber ajansı'nın haberine göre, tırmanışı organize eden şirket Nepal Hükümeti'nin iki dağcının güvenliği konusunda güvence vermemesi halinde dağdan inişin bir süre daha gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Nepal polisi dağcıların bulunduğu yükseklikte müdahale etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, dağdakilerin dönmesinden sonra gerekli yasal işlemlerin yapılarak sorumluların cezalandırılacağını duyurdu.

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