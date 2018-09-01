Rehberler, Kızılırmak'ta temizlik yaptı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'in Avanos ilçesinde Kızılırmak\'ta su seviyesinin düşmesiyle artan kirlilik, turist rehberlerini harekete geçirdi. Botla ırmağa açılan rehberler, ırmak yüzeyindeki atıkları topladı.

Hava sıcaklığının artması ve baraj kapaklarının açılmaması nedeniyle Kızılırmak\'ın Avanos\'tan geçen bölümünde sular iyice azaldı. Güçlü akıntı olmayınca, kirlilik de arttı. Nehirden çevreye pis kokular yayılırken, sineklerde de artış oldu. Vatandaşlar, yetkililerin bir an önce bu duruma çözüm bulmasını istedi.

Önceki gün, Göreme beldesinde bir grup turist rehberi botla ırmağa girip, su yüzeyindeki çöpleri, tırmık yardımıyla topladı. Turist rehberi Ali İnce, Kızılırmak\'ın Avanos için çok büyük bir değer olduğunu, kirlenmesine çok üzüldüklerini belirterek, \"Avanos Belediyesi\'nden ve diğer yetkililerden acilen bu kirliliğe bir çözüm bulmalarını istiyoruz. İlçemize gelen turistlere ırmağı gezdirirken utanıyoruz. Biz de bu duruma sessiz kalamazdık ve arkadaşlarımızla gelerek elimizden geldiği kadar ırmağı temizlemeye çalışıyoruz. Ancak bizim yaptığımız bu temizlik, yeterli değil. Daha kapsamlı bir temizlik gerekiyor dedi.

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