Rehber, "Everest ana kampında en az 100 dağcı Koronavirüs'e yakalandı" dedi; Nepal, aktif vaka olduğunu reddediyor

Bir dağcılık rehberi, Everest Dağı'nda en az 100 dağcı ve destek personelinin Koronavirüs'e yakalandığını söyledi. Nepal yetkilileri ise Koronavirüs'ün Everest'e kadar çıktığını yalanlıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avusturyalı dağcı Lukas Furtenbach geçen hafta Everest tırmanışını iptal ettiğini, çevresinden yedi rehberin Koronavirüs'e yakalandığını söyledi.

Furtenbah "Everest ana kampında en az 100 pozitif pozitif vaka var" dedi ve kampta hasta insanlar gördüğünü, çadırlardan öksürük sesleri duyduğunu anlattı.

Nepalli yetkililer bu sezon dağcılar ve destek personeli arasında pozitif vaka olduğunu yalanlamıştı.

Bu yıl Everest Dağı'na 408 yabancı dağcının tırmanmasına izin verildi. Nisan ayının sonunda Norveçli bir dağcı, Everest ana kampında Koronavirüs'e yakalanan ilk kişi olmuştu. Dağcı, helikopterle Nepal'in başkenti Kathmandu'da tedaviye götürülmüştü.

Nepal'de bugüne kadar 497 bin Koronavirüs vakası görüldü, 6 bin 24 kişi hayatını kaybetti.