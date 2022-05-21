Reha Özcan, çoban köpeklerinin saldırısına uğradı: Bizim hatamız, koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık

Oyuncu Reha Özcan, Burdur'da çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Özcan, "Bizim hatamız, köpeklerin hiçbir suçu yok. Koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık" dedi.

Oyuncu Reha Özcan, ‘Bir Garip Orhan Veli’ oyununun turnesi için gittiği Burdur’da çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.

Instagram hesabından bir video yayınlayarak yaşadıklarını anlatan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Burdur turnesine çıktığımız zaman, Burdur'da köpeklerden kaçarken (bizim hatamız köpeklerin hiçbir suçu yok) Orada bir koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık. Çoban köpekleri de sürüyü korumak için bizim üzerimize doğru saldırdılar. Biz de kaçtık. Kaçarken sol ayağımdaki alt baldır yaralandı ve orada travmatik bir şey oluştu. O yüzden yürüyemiyorum.

Burdur'da oyunu seyredenler de görmüştür zaten oturduğum yerden oyunu oynamak zorunda kaldım. Fakat canım hâlâ çok yanıyor. O yüzden 20 Mayıs'ta Zorlu Center'daki oyunumuzu iptal etmek zorunda kaldık. Daha doğrusu erteledik. Umarım 17 Haziran'da daha sağlıklı şartlarda buluşuruz.

Dediğim gibi köpeklerin hiçbir suçu yoktu. Hayvanların alanına biz girdik. Onlar da saldırdılar. Dursaydık belki bir şey yapmazlardı ama aramızda köpek fobisi olan arkadaşlar vardı. Yarma gibiler ama yine de korkuyorlar. Ben de korktum tabii ki... Kaçtık ve bu bizim hatamızdı.

Hayvan sevmeyenlerin hemen bu fırsatlardan yararlanmalarını engellemek için yapıyorum bu açıklamayı. Suçlu bizdik. Hayvanların suçu yoktu. Çekimlere devam edebiliyorum. Diziye bir şey olacak diye korkmayın. Tüm geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ediyorum."

Oyun ertelendi

Reha Özcan’ın yer aldığı ‘Bir Garip Orhan Veli’ oyununun Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde dün akşam yapılması planlanan gösterimi ise haziran ayına ertelendi.