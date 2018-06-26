Reha Muhtar'dan Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce tepkisi: Türkiye'de her şey olursunuz, ama asla rezil olamazsınız

Gazeteci Reha Muhtar, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin pazar günü yapılan seçimde yeterli oy almadığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Siyasi çıkarları için Kılıçdaroğlu'nu çevreleyen hizibin İnce’nin ‘yeterli oy alamadığını’ söylediğini yazan Muhtar, "Türkiye'de her şey olursunuz ama asla rezil olamazsınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin açıklanmasının ardından ilk kez bugün (26 Haziran 2018) kameralar karşısına geçti. İnce'nin aldığı oyu değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bir, Muharrem Bey CHP'den fazla oy almalıydı zaten. Aksi halde nasıl cumhurbaşkanı adayı olacak. Neden Altı Ok'u çıkarıp Türk bayrağı rozetini taktı? Biz tüm çalışmalarına destek verdik ve performansını yerinde bulduk. Çalıştı, mücadele etti, mitingler yaptı bunların hepsi doğrudur. CHP'den fazla oy almasından daha doğal bir şey olamazdı. Oyunun daha fazla olması lazım, beklentinin altında kaldı" dedi.

Kılıçdarooğlu'nun bu açıklamasını Twitter hesabından değerlendiren gazeteci Reha Muhtar, "K.Kılıçdaroğlu’nu siyasi çıkarı için çevreleyen hizip Muharrem İnce’nin ‘yeterli oy alamadığını’ söylüyor" dedi.

İnce'ye "yeterli oy alamadı" diyenlerin yüzde 22 oy aldığını yazan Muhtar "İnce’yi yüzde 30’la yetersiz buluyorlar. Türkiye’de her şey olursunuz. Ama asla rezil olamazsınız" diye yazdı.