Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un velayet davası

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) Oyuncu Deniz Uğur ile Gazeteci Reha Muhtar\'ın 7 yaşındaki ikizlerinin velayet davası gergin geçti. Davada Deniz Uğur\'un ikizleri için istediği 30 bin TL\'lik iştirak nafakası tartışmaya yol açtı. Dava çıkışı Reha Muhtar, \"Bir baba olarak sadece çocuklarımın mutluluğunu istiyorum\" dedi. Deniz Uğur ise \"Kızım bana diyor ki, \'Seni özledikçe bakıcıma sarılıyorum...\" diye konuştu





TANIKLAR DİNLENDİ



İstanbul Aile Mahkemesi\'nde açılan velayet davasının bugün de görülmesine devam edildi. Duruşmada, Reha Muhtar ve Deniz Uğur avukatları ile hazır bulundu. Duruşmada Deniz Uğur\'un tanıkları dinlendi. Duruşmada Deniz Uğur\'un ikizleri için aylık 30 bin TL istediği iştirak nafakası gerginliğe yol açtı. Deniz Uğur\'un avukatı gizli görülen davada \'gizlilik kararı\'nın kaldırılmasını istedi. Mahkeme gizliliğin devamı karar verdi. Deniz Uğur\'un çocukları için istediği 30 bin TL\'lik nafakayı Reha Muhtar ve avukatının maddi çıkar olarak nitelendirilmesi üzerine, Deniz Uğur istediği nafakadan vazgeçtiğini belirtti. Duruşma gelecek celse Reha Muhtar\'ın 3 tanığının dinlenmesi için ertelendi. Duruşma çıkışında Reha Muhtar ve Deniz Uğur da gazetecilere ayrı ayrı konuştu.





REHA MUHTAR: BEN ÇOCUKLARIMI ANNELERİNE KARŞI DOLDURMAM



Reha Muhtar, \"Bir baba olarak sadece çocuklarımın mutluluğunu istiyorum. Ben çocuklarımı aleyhte etkileyecek hiçbir şey söylemem. Onları annelerine karşı doldurmam. Annelerinin aleyhine olacak hiçbir kelime etmem. İddialar beni ilgilendirmez. Benim çocuklarım var. Çocuklar üç buçuk yıldır tenis oynuyorlar. Lisanslı tenis oyuncusu onlar. Doğal olarak lisanslı sporcu olarak devam ediyorlar. Geçen sene nereye gidiyorlarsa bu sene de 50 metre yanındaki yere gidiyorlar. Hepsi bu\" diye konuştu.





DENİZ UĞUR: KIZIM BANA DİYOR Kİ; \"SENİ ÖZLEDİKÇE BAKICIMA SARILIYORUM\"



Deniz Uğur ise, \"Benim tek amacım, kızım bana diyor ki, \'Seni özledikçe bakıcıma sarılıyorum... Ben onun mutlu olmasını istiyorum. O kadar\" dedi.





GİZLİLİĞİN KALDIRILMASI TALEBİMİZ REDDEDİLDİ



Deniz Uğur\'un avukatı Abidin Şahin de, dava başlangıcında kendilerinin talebi doğrultusunda konulan bir gizlilik kararının olduğunu hatırlatarak, \"Bu kararın kaldırılmasını talep ettik. Mahkeme bu kararımızı yerinde görmedi. Ve gizlilik kararının devamına karar verdi. Dolayısıyla bu aşamada yargılama işlemleriyle ilgili olarak dışarıda herhangi bir beyanda bulunmamız yasal olarak mümkün değil\" dedi.





AVUKAT: NAFAKA TALEBİMİZ, MADDİ YARAR ELDE ETMEK İÇİN DEĞERLENDİRİLİNCE, VAZGEÇTİK



Davanın çocukların velayetinin babadan alınarak anneye verilmesi davası olduğunu belirten Şahin \"Velayetin anneye verilmesi durumunda 15\'er bin lira nafaka talebimiz vardı. Fakat bu nafaka talebi maddi olarak yarar elde etmek için kullanıldığı şeklinde değerlendirildiğinden, müvekkilimin de böyle bir düşüncesi hiçbir zaman olmayacağından dolayı biz nafaka talebimizden vazgeçtik. Dava sadece velayet davası olarak sürecektir\" şeklinde konuştu.





OLAYIN GEÇMİŞİ



Gazeteci Reha Muhtar, ikizlerinin annesi Deniz Uğur ile 2010 yılında ayrılırken bir protokol imzalamıştı. Protokol gereği ikizler Mina Deniz ve Poyraz Deniz\'in velayeti 18 yaşına kadar babaları Reha Muhtar da kalacaktı. Ayrıca protokolde anne Deniz Uğur\'un çocuklarını istediği zaman Muhtar\'ın yalısında görebileceği hatta yalıda iki gün kalabileceği maddesi de yer almıştı. Geçtiğimiz aylarda oyuncu Deniz Uğur bu protokole itiraz etmiş ve çocuklarının yanında kalmasını istemişti.

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