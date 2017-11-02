Reha Muhtar: Beni öldürmekle tehdit ediyor!

Reha Muhtar, eski eşinin sevgilisi Orçun Benli'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda

Savcılığa başvuran Muhtar, şikâyet dilekçesinde, "Eski eşimin sevgilisi olan Orçun Benli, 2011 yılından beri beni arayarak hakaret ve tehdit ediyordu. Çocuklarım hatırına daha önce şikayetçi olmadım. Deniz de şikayetçi olmamam için çok ısrar ediyordu. Yıllardır süren arama tacizleri tehditlere dönüştü. Beni öldürmekle tehdit ediyor" dedi.

Can güvenliğinin olmadığını söyleyen Muhtar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatan savcılık harekete geçti.