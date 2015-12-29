Bob Marley'e saygı duruşu, marihuanalı dondurma!

İtalya’nın kuzeyindeki Alassio kasabasında, Reggae müziğinin unutulmaz Jamaikalı ismi Bob Marley’e ‘saygı duruşu’ için esrar aromalı dondurma üretildi.

Sputnik News’un haberine göre Alassio’daki bir dondurmacı ve kenevirin sağlık için faydalı olduğunu savunan yerel Canapa Ligura kurumunun ortak hazırladığı esrarlı dondurmanın sloganı: “Tadı iyi, etkisi iyi”

Nitekim üreticilere göre, birkaç gün içinde halkın beğenisine sunulması planlanan dondurmanın içinde yüksek oranda yağ asidi var. Bu da kolesterol, akne, egzama, solunum hastalıkları ve damar sertliği gibi sorun ve hastalıklarla başa çıkmayı kolaylaştırıyor.

Öte yandan bugüne kadar yapılan esrarlı dondurma girişimleri pek başarılı olmadı. İzlanda’da da şubatta kendi esrarlı dondurmalarını yapan bir çift halüsinasyon görmeye başlayınca hastaneye kaldırılmıştı.