-REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ TRABZON (A.A) - 17.05.2011 - Trabzon'da seyir halindeki otomobil refüje çarparak ikiye bölündü. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Aydın Karadağı'nın kullandığı 61 SA 792 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Araç, kazanın etkisiyle ikiye bölündü. Sürücü Aydın Karadağı ile araçtaki Ufuk Karadağı ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Aydın Karadağı olay yerinde hayatını kaybetti. Ufuk Karadağı ise Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu arada kaza nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından kontrollü olarak açıldı.