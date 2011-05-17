T24 LogoT24 Logo
Gündem

REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ TRABZON (A.A)

17 Mayıs 2011 15:32

-REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ TRABZON (A.A) - 17.05.2011 - Trabzon'da seyir halindeki otomobil refüje çarparak ikiye bölündü. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Aydın Karadağı'nın kullandığı 61 SA 792 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Araç, kazanın etkisiyle ikiye bölündü. Sürücü Aydın Karadağı ile araçtaki Ufuk Karadağı ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Aydın Karadağı olay yerinde hayatını kaybetti. Ufuk Karadağı ise Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu arada kaza nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından kontrollü olarak açıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24