Refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, orta refüje çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü 24 yaşındaki Tolga Okumuş öldü.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi\'nde meydana geldi. Tolga Okumuş yönetimindeki 20 V 294 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle orta refüje çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araç sürücüsü Tolga Okumuş ön camdan fırladı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Okumuş\'un hayatını kaybettiği belirledi. Acı haberi alan Okumuş\'un yakınları olay yerine geldiklerinde büyük üzüntü yaşadı. Talihsiz gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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