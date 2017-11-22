Refüjdeki ağaçlara çarpan otomobil ikiye bölündü: 5 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çarparak ikiye bölünda. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Mithat Özsan Bulvarı Çukurova Üniversitesi öğrenci yurtlarının yakınında meydana geldi. Kent merkezi yönünde giden Nevzat Tümer\'in yönetimindeki 80 BC154 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil şoför mahallinden ikiye bölündü. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi çevreye savruldu. Yaralanan 5 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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