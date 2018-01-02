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Refüj istemeyen mahalleli, yolu trafiğe kapattı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 50 kişilik grup, oturdukları Paşayiğit Mahallesi'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasına karşı çıkarak, yolu trafiğe kapattı

02 Ocak 2018 22:00

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde 50 kişilik grup, oturdukları Paşayiğit Mahallesi\'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasına karşı çıkarak, yolu trafiğe kapattı.
Keşan\'da 50 kişi, oturdukları Paşayiğit Mahallesi\'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasını protesto etmek amacıyla eylem yaptı. Keşan-Edirne karayolunu trafiğe kapatan grup, duble yola demir refüjlerin montajını yapan karayollarının taşeron şirketi çalışanlarına da izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği\'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Paşayiğit Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya, yerleşim merkezinin ortasından geçen duble yolun refüjle kapatılmak istendiğini belirterek, \"Burası yerleşim merkezi, mahalle. Transit yol geçiyor. Ama bize burada yolun karşısına geçmek için hiçbir yol bırakmıyorlar. Biz tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımızı, tarım araçlarımızı, cenazelerimizi ve yaşlılarımız nasıl yolun karşısına geçireceğiz? Yaklaşık 4-5 kilometre ileride döner kavşak yaptılar. Bizim mahallenin ortasından yolu kullanma şansımız yok\" dedi.
BİZE 300 METRELİK ALAN BIRAKSINLAR
Karayolları yetkilileri ile görüştüklerini ve kendilerine yolun refüjle bölünmeyeceğini söylediklerini iddia eden Kaya, \"Biz şu an yetkililerden bir cevap alamıyoruz. Bize proje gösteren yok. Daha önce 3 tane altgeçit projesi vardı. Ama yapılmadı. Yolun bölünmeyeceğini söylediler, şimdi bölüyorlar. Bize burada 300 metre bir alan boş bırakılırsa, ışıkla ya da sinyalizasyon sistemiyle araçların veya yayaların geçmesini sağlarız\" şeklinde konuştu.
Mahallede oturan Vahitttin Ceylan da, mağdur olduklarını ifade ederek, yapılan 2 dönel kavşak arasında yaklaşık 6 kilometre mesafe olduğunu söyledi. 
Kapanan yol jandarmanın vatandaşları iknası sonucu yaklaşık 1 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

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