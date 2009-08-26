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Dünya

Reformcu kimliğine 'tövbe etti' ama

Reform hareketinin mimarlarından Hacceryan hakim karşısına çıktı. Hakkındaki idam cezası istemi değişmedi.

26 Ağustos 2009 03:00

İran'daki olaylı seçimlerin ardından reform hareketinin mimarlarından Said Hacceryan hakim karşısına çıktı. 9 yıl önce uğradığı suikast sebebiyle konuşma ve yürüme zorluğu çeken Hacceryan, mahkemede reformcu kimliğine deyim yerindeyse "tövbe etti", ancak savcının Hacceryan hakkında idam cezası istemi değişmedi.

Hacceryan, İran'da dini liderin sonsuz yetkisine, din adamlarının sistem içindeki gücüne karşı çıkmasıyla tanınan bir isim.

Reformcu Muhammed Hatemi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde, Hatemi'nin siyasi danışmanı olarak görev yaptı.

2000 yılında, siyasi görüşleri nedeniyle, bir suikast girişiminin hedefi oldu ve başından vuruldu. Ardından felç geçirdi. Bu nedenle yürümekte ve konuşmakta zorlanıyor.

Ancak Hacceryan bu zorlu reform mücadelesini, iki kişinin kolunda geldiği mahkeme salonunda bırakmak zorunda kaldı.

İşte ifadesi

Tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göstericilerin yargılandığı mahkemeye getirilen Hacceryan'ın ifadesini, anlaşılır biçimde konuşamadığı için, başka bir sanık okudu.

Hacceryan ifadesinde, İran'ın dini liderinin otoritesinin Hz. Muhammed'in gücünden geldiğini söyledi ve seçim sonuçlarını yanlış değerlendirdiği için İran halkından özür diledi.

Ayrıca, lideri olduğu İslami İran Katılım Cephesi'nden istifa etti.

Savcı, Hacceryan'ı "ulusal güvenliğe aykırı davranmak ve İslami düzene karşı propaganda" ile suçluyor.

Hacceryan hakkında bu suçlama için en yüksek ceza olan idam isteniyor.

İşkence mi?

Partisine göre ise, Hacceryan'ın ifadesindeki sözler gerçek iradesini yansıtmıyor.

Bu keskin dönüşün ardında işkence altında alınan ifadeler olduğu iddia ediliyor.

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