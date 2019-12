-REFORM SEVİNCİ HALKI SOKAKLARA DÖKTÜ ŞAM(A.A) - 25.03.2011 - Suriye yönetimi tarafından akşam saatlerinde ilan edilen reform kararlarının ardından Suriyeliler sokaklara döküldü. Onbinlerce Suriyeli, Şam ve Halep başta olmak çeşitli kentlerde sabahın ilk saatlerine kadar reform sevincini yaşadı. Suriye'nin Der'a kentinde geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği gösteriler nedeniyle birçok kentte gergin ve sessiz bir belirsizlik hakim olmuştu. Ancak dün akşam saatlerinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın siyaset ve medya danışmanı Buseyna Şaban, siyasal ve sosyal hayatta reform yapılmasını öngören bir dizi karar alındığını duyurdu. Alınan kararlar arasında ülke halkını en çok rahatsız eden 48 yıldır uygulanan olağanüstü hal yasasının kaldırılması, tek partili sisteme dayalı siyasi partiler yasasının yeniden düzenlenmesi ve yolsuzlukla mücadele edilmesi gibi maddelerin bulunması Suriye halkı tarafından sevinçle karşılandı. Onbinlerce Suriyeli, akşam saatlerinden itibaren bazı kentlerdeki meydanlarında toplanarak reform haberini kutladı. Her yaştan insanın katıldığını sevinç gösterilerinde, reformlardan dolayı duyulan memnuniyetin yanısıra Cumhurbaşkanı Beşşar Esad lehine atılan sloganlar dikkat çekti. Resmi haber ajansı SANA, günlerdir gösterilerin yapıldığı Der'a kentinde de reform haberinin kutlandığını, kent merkezinde havai fişeklerle yapılan kutlamaya Der'a kırsalından da çok sayıda kişinin katıldığını bildirdi. Haberde, Der'a sakinlerinin yanısıra kentte görev yapan güvenlik görevlilerinin de rahatlamış ifadelere sahip olduklarının belirtilmesi dikkat çekti. Resmi devlet televizyonu ise Der'a başta olmak üzere birçok kentte yapılan sevinç gösterilerini canlı yayınladı. -KALABALIK ESAD'IN KONUTUNA KADAR YÜRÜDÜ- Başkent Şam'da ise yüzlerce araçtan oluşan konvoylardaki Suriyeliler kentin en önemli kavşakları olan Emeviye ve Ebu Rummani meydanlarının yanısıra ana caddelerde saatlerce dolaşarak sloganlar attı. Araç konvoylarına şehir içi yolcu minibüsü ve ticari taksi gibi araçlardan lüks araçlara ve motosikletlere kadar birçok araç katıldı. Her yaştan ve toplumun her kesiminden insanların katıldığı konvoylarda, Suriye marşlarının yanısıra "Allah, Suriye, Beşşar Esad, hepsi bu kadar" sloganları atıldı. Suriye bayrakları ve Beşşar Esad'ın resimlerinin taşındığı sevinç gösterileri nedeniyle kentin en önemli kavşak ve ana caddelerinde trafik zaman zaman durdu. Emeviye Meydanında gösteri yapan Suriyeliler meydana yakın bir mesafede bulunan Beşşar Esad'ın konutuna kadar yürüdü. Konuta yakın bir noktada toplanan kalabalık gece saat 03.00 civarı olmasına rağmen sloganlar atarak, marşlar söyledi. Arap dünyasında meydana gelen olayların ardından güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Şam'da, sevinç gösterileri süresince çok az sayıda polisin görev yapması ve Esad'ın konutuna yürüyen topluluğa engel olunmaya çalışılmaması dikkati çekti.