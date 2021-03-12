Reform paketindeki çelişkiler gündemde... Prof. Dr. Kara: Fiyat istikrarını bir kenara koyuyorsak neden Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açkladığı Ekonomi Reform Paketi‘ndeki çelişkiler ekonomistlerin eleştirilerine neden oldu. Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara Twitter’da yaptığı değerlendirmede, Erdoğan’ın “İki de bir fiyat istikrarı diyorlar ya, biz onu artık bir kenara koyduk” sözüne dikkat çekerek, “Fiyat istikrarını bir kenara koyuyorsak neden Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu? Komiteyi kurup bir kenara koyduk mu denmek isteniyor acaba?” diye sordu.

Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı ve Gelecek Partisi Yöneticisi İbrahim Turhan, Kara’ya, “Hâlâ tutarlılık arıyor olmanızı büyük bir hayranlıkla izliyorum. Naçizane bir tecrübemi paylaşayım. 2016’dan beri, elimde olmadan rasyonel düşünmek konusunda ısrar ettiğim her durumda yaptığım tahminlerde yanıldım. Vazgeçin, göreceksiniz insan rahatlıyor…” diye cevap verdi.