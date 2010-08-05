-REFİK HARİRİ SUİKASTI'NDA İSRAİL'E SUÇLAMA BEYRUT (A.A) - 04.08.2010 - Lübnan Hizbullah Hareketi'nin iki numaralı lideri Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrullah'ın 9 Ağustosta, ''İsrail'in eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin ölümünde parmağı olduğunu gösteren delileri BM Lübnan Özel Mahkemesi'ne sunacağını'' açıkladı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Bu deliler Hariri'nin katilinin gerçek kimliğini ortaya koyacak'' diye konuştu. Nasrullah 22 Temmuz tarihinde, Hariri suikastini aydınlatmak için 2007 yılında BM tarafından kurulan Lübnan Özel Mahkemesi'nin Hizbullah'ı suikasten sorumlu tutmaya çalışacağından endişe duyduğunu ifade etmişti. Refik Hariri, 14 Şubat 2005'te, Beyrut'taki Saint Geroge oteli yakınlarındaki bir kavşağın 1 ton patlayıcı ile havaya uçurulması ile 61 yaşında öldürülmüştü.