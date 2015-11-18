T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski eşi vefat eden gazeteci Leyla Umar'ı yazdı: Ruhu bunu okursa bir kahkaha atıp suçlarımı bağışlasın...

"Leyla’yı o kentte Amerikalı gazetecilerden bile başarılı kılan özelliği neşesiydi"

&#34;Dünyanın önde gelen liderleriyle söyleşi yapan Leyla Umar, Libya Devlet Başkanı Kaddafi ile görüşürken&#34;

18 Kasım 2015 13:42

Türkiye basınının öncü gazetecilerinden Leyla Umar’ın önceki gün 87 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından eski eşi, gazeteci ve oyun yazarı Refik Erduran, “Basına mesafeli davranmakla ünlü film yıldızlarıyla bile şipşak içli dışlı olabiliyor” dediği Umar'dan ayrılmasının nedeni olarak, “Basit ve kesin nedeni söyleyeyim: Kendi olumsuzluklarım. Ruhu bunu okursa bir kahkaha atıp suçlarımı bağışlasın” dedi.

Erduran, Leyla Umar’ın Amerika’da gazetecilik yaptığı döneme ilişkin olarak, “Leyla’yı o kentte Amerikalı gazetecilerden bile başarılı kılan özelliğin ne olduğunu düşündüm, buldum. Neşesiydi. Hiç sahte olmayan açıklığı ve sevecenliği” ifadelerini kullandı.

Tan Oral'ın çizimiyle Leyla Umar

Refik Erduran’ın kaleme aldığı, Cumhuriyet’te yayımlanan (18 Kasım 2015) yazı şöyle:

‘‘Leyla Umar eşim olmadan önce meslektaşım olmuştu. Ama ben onun önce ‘cemiyet haberciliği’ diye bilinen işini pek ciddiye almamış, destek değil köstek olmuştum. Sonra, Los Angeles yıllarımızda, şaşırttı beni. Basına mesafeli davranmakla ünlü film yıldızlarıyla bile şipşak içli dışlı olabiliyor, hiç tanımadığımız Dustin Hoffman’a ilk rastladığımızda ‘soğuk’ adamdan upuzun demeçler almaya başlayabiliyordu. Dakikalar içinde bir de bakıyordum üçümüz bir masaya oturmuş, basın konularına boş verip kahkahalı sohbete dalmışız. Bir kokteyl partide Danny Kaye salonun uzak köşesinden ‘Leyla!’ diye bağırarak gelip onun boynuna sarılıyordu. Evde çalışma odamdan çıkıp salona geçtiğimde Gregory Peck, Natalie Wood, Rita Hayworth, Debbie Reynolds, Merle Oberon gibilerini Türk kahvesi içerken görünce şaşırmıyordum. Leyla’yı o kentte Amerikalı gazetecilerden bile başarılı kılan özelliğin ne olduğunu düşündüm, buldum. Neşesiydi. Hiç sahte olmayan açıklığı ve sevecenliği.

Ayrılmamızdan sonra, galiba köstekten sıyrılmış gibi daha rahat uçtu o sayede. Çoğu gazetecinin yanına bile sokulamadığı ‘dünyaya kapalı’ devletlerin başkanlarıyla, din liderleriyle, yamyam diktatörlerle röportajlar yaptı, uluslararası ün kazandı.

Neşesi ve kahkahası etkiliydi dedim ya. Git gide diş gıcırtılı kasvet ülkesine dönüşen yurdumuzun içinde ve kavga işportası basınımızın kulislerinde de onun nasıl yararlı olabildiği pek bilinmez. Örneğin Ercüment Karacan’ın Çetin Altan’ı Milliyet’ten uzaklaştırmaya çalıştığı günlerde onun köşkünde ya da Abdi İpekçi’nin evinde sabahın geç saatlerine kadar süren tartışmalarımız olurdu. Hava fazlaca gerginleşince Leyla bambaşka bir konuyla devreye girer, hepimize takılır, suları yatıştırırdı. Bilmem abartıyor muyum? Çetin’in gazeteden kopuşunun geciktirilmesine Abdi’den de, benden de daha etkili katkı sağlamıştır gibime geliyor.

‘Onu bu kadar olumlu buluyordun da neden ayrıldın?’ diyebilirsiniz. Basit ve kesin nedeni söyleyeyim: Kendi olumsuzluklarım. Ruhu bunu okursa bir kahkaha atıp suçlarımı bağışlasın.’’

ETİKETLER

refik erduranleyla umargazeteciamerikaoyun yazarıcumhuriyet

İlgili Haberler

Hayatını kaybeden Leyla Umar'ın anılarından: Abdi İpekçi, 'Leyla'dan katiyen gazeteci olmaz' demişti

"25 yaş genç olsaydım, Fidel’le birbirimize âşık olacağımıza yüzde yüz eminim"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24