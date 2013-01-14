Refik Arkan: Sneijder transferi bu akşam netleşecek

Galatasaray'da günlerdir cevabı merakla beklenen konu nihayet netlik kazanıyor. Galatasaray Yöneticisi Refik Arkan, "Sneijder'in transferi bu akşam netlik kazanacak" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Refik Arkan, konuyla ilgili Radyospor'dan Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada, "Sneijder meselesi daha fazla uzamaz. Bu akşama kadar yanıt alırız, daha fazla bekleyecek zamanımız yok" dedi.



Yüzde 95 kabul edecek



Futbolcunun fikrinin hangi yönde olduğuyla ilgili soruya ise Arkan, "Olumlu, hiç bir sorun yok. Teklifimizi prensipte kabul etti; Galatasaray'da oynamak istiyor; ama ailesiyle konuyu değerlendiriyor. Son kararını verecek. Bu akşam geç saatlerde de olsa bir haber alırız. Bana göre yüzde 95 kabul edecek" diye konuştu.



Menajer sorunu her zaman yaşanır, her şeye rağmen olumlu ilerliyoruz



Bu transferde Hollandalı futbolcunun menajeri Sören Lerby'le ilgili sorun yaşanıyor mu?" sorusuna ise başkan yardımcısı Arkan, "Menajerlerle ilgili sorun her zaman yaşanır. Her transferde yaşanır. Biz sorunları aşacağımıza inanıyoruz. Bana göre mevcut durum son derece pozitif. Sonuca doğru olumlu gidiyoruz" dedi.



Tomas Ujfalusi 10 gün sonra antremanlara başlayacak



Bu arada kamptaki koşular sırasında tekrar sakatlanan ve menüsküsünde yırtık olduğundan bahsedilen Tomas Ujfalusi'den iyi haber geldi.

Çek futbolcu 10 gün sonra antrenmanlara başlayacak. Ujfalusi'nin sakatlığının, 1 buçuk ay daha oynamasına engel olacak nitelikte olmadığı, tecrübeli futbolcunun 10 gün sonra antrenmanlara başlayabileceği öğrenildi. Bu durum, Ujfalusi kadar teknik heyet için de önemli bir moral kaynağı oldu.