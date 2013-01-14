T24 LogoT24 Logo
Spor

Refik Arkan: Sneijder transferi bu akşam netleşecek

Refik Arkan: Sneijder meselesi daha fazla uzamaz. Bu akşama kadar yanıt alırız, daha fazla bekleyecek zamanımız yok

14 Ocak 2013 16:02

Galatasaray'da günlerdir cevabı merakla beklenen konu nihayet netlik kazanıyor. Galatasaray Yöneticisi Refik Arkan, "Sneijder'in transferi bu akşam netlik kazanacak" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Refik Arkan, konuyla ilgili Radyospor'dan Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada, "Sneijder meselesi daha fazla uzamaz. Bu akşama kadar yanıt alırız, daha fazla bekleyecek zamanımız yok" dedi. 

 
Yüzde 95 kabul edecek


Futbolcunun fikrinin hangi yönde olduğuyla ilgili soruya ise Arkan, "Olumlu, hiç bir sorun yok. Teklifimizi prensipte kabul etti; Galatasaray'da oynamak istiyor; ama ailesiyle konuyu değerlendiriyor. Son kararını verecek. Bu akşam geç saatlerde de olsa bir haber alırız. Bana göre yüzde 95 kabul edecek" diye konuştu.


Menajer sorunu her zaman yaşanır, her şeye rağmen olumlu ilerliyoruz


Bu transferde Hollandalı futbolcunun menajeri Sören Lerby'le ilgili sorun yaşanıyor mu?" sorusuna ise başkan yardımcısı Arkan, "Menajerlerle ilgili sorun her zaman yaşanır. Her transferde yaşanır. Biz sorunları aşacağımıza inanıyoruz. Bana göre mevcut durum son derece pozitif. Sonuca doğru olumlu gidiyoruz" dedi. 


Tomas Ujfalusi 10 gün sonra antremanlara başlayacak

 
Bu arada kamptaki koşular sırasında tekrar sakatlanan ve menüsküsünde yırtık olduğundan bahsedilen Tomas Ujfalusi'den iyi haber geldi.

Çek futbolcu 10 gün sonra antrenmanlara başlayacak. Ujfalusi'nin sakatlığının, 1 buçuk ay daha oynamasına engel olacak nitelikte olmadığı, tecrübeli futbolcunun 10 gün sonra antrenmanlara başlayabileceği öğrenildi. Bu durum, Ujfalusi kadar teknik heyet için de önemli bir moral kaynağı oldu.

ETİKETLER

sneijdergalatasarayrefik alkantransferinter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24