-REFERANDUMUN İLK RESMİ AÇIKLAMASI JUBA (A.A) - 30.01.2011 - Güney Sudan'da kuzeyden ayrılma konusunda yapılan referanduma ilişkin ilk resmi açıklama yapıldı. Güney Sudan'da 9 Ocakta başlayan ve bir hafta süren referandumu organize eden komisyonun başkanı Chan Reek yaptığı açıklamada, Güney Sudan'ın kuzeyden ayrılmasının yüzde 99,57 oy oranıyla kabul edildiğini duyurdu. Referandumun sonuçlarına ilişkin ilk resmi açıklama Güney Sudanlılarca coşkuyla karşılandı. Açıklanan ilk resmi sonuçlara, referandumda verilen oyların küçük bir oranını oluşturan, Güney Sudan dışındaki ülkelerde yaşayan Güney Sudanlıların verdikleri oylar dahil edilmedi. Referandumun kesin sonuçlarına ilişkin resmi açıklamanın gelecek ay yapılması bekleniyor.