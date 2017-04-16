"Referandumun ilk kaybedeni, 'Yüzde 61 ile evet kazanacak' diyen Adil Gür"

Referandum öncesi araştırma şirketleri tarafından yapılan tahminlerden en dikkat çekeni Adil Gür'ün sahibi olduğu AG Araştırma şirketinin sonuçlarıydı. AG araştırma, referanduma ilişkin yayımladığı son raporda referandum sonucunu, "60,8 Hayır, 39,2 Evet" olarak açıklamıştı. Ancak anayasa değişikliği referandumunda 'evet' oylarının oranı yüzde 51.3 seviyesinde kaldı. Gazeteci Bülent Mumay, "Şimdiden not edelim. Seçimin ilk kaybedeni: Yüzde 61 ile Evet kazanacak diyen Adil Gür" yorumunda bulundu.

Referandum öncesi araştırma şirketleri tarafından yapılan tahminlerden en dikkat çekeni Adil Gür'ün sahibi olduğu AG Araştırma şirketinin sonuçlarıydı. AG araştırma, referanduma ilişkin yayımladığı son raporda referandum sonucunu, "60,8 Hayır, 39,2 Evet" olarak açıklamıştı.

Sosyal medyada dikkat çeken tweetler şöyle: