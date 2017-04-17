Referandumun ardından: Avrupalı politikacılar endişeli

Avrupa Parlamentosu'nda muhafazakarların oluşturduğu Avrupa Halk Partisi'nin Başkanı Manfred Weber, referandum sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Referandum sonuçlarından bağımsız olarak: Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumuyla arkasında bölünmüş bir ulus bıraktı. Gelişmeleri kaygıyla izliyoruz" dedi.

Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin de başkan yardımcısı olan Weber, devlet yönetiminin yaptığı yolun Türkiye'nin yolundan saptığını gösterdiğini belirterek "Avrupalılar şimdi serinkanlılığını korumak zorunda" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporötürü Kati Piri de referandum sonuçlarıyla ilgili Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

AP Türkiye Raporötürü Kati Piri, "Türkiye nüfusunun neredeyse yarısı ‘HAYIR’ dedi. Bir de adil bir seçim kampanyası olduğunu hayal etsenize" mesajını paylaştı. Piri, "Türkler demokrasiyi hak ediyor" açıklaması yaptı.

Piri, "Adil olmayan seçimlerde, cüzi bir çoğunluk ‘evet' oyu verdi. Böylesi köklü değişiklikler için oldukça küçük bir fark. Hem ‘evet' hem de ‘hayır' kazandığını iddia ediyor. Uluslararası seçim gözlemcilerinin (AGİT) raporu endişeyle bekleniyor” ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland, Türkiye'de bağımsız yargı ve hukuk devleti ilkesinin teminat altına alınmasını istedi. Bu ilkelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin temel ilkeleri olduğunu ve bu nedenle büyük önem taşıdığını belirten Jagland, Anayasa değişikliğini destekleyen ve karşı çıkanların işbirliğini sürdürmesi ve mevcut bölünmelerin de üstesinden gelinmesini istedi.