Referandumda yurtdışındaki seçmenlerle ilgili yeni düzenleme

Türkiye Anayasa değişikliklerinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından referandum sürecine girerken, Yüksek Seçim Kurulu da referandumun hazırlıklarına başladı ve yurt dışında yaşayan seçmenlere yönelik önemli bir karar aldı. Buna göre, yurt dışındaki vatandaşlar farklı bir konsoloslukta kayıtlı olmalarına rağmen, oy verme gününde kendilerine en yakın buldukları veya istedikleri temsilcilikte oy kullanabilecek.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; daha önce Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un geçici maddesine göre 31 Aralık 2016 tarihinden sonra yurt dışında yaşayan ve yerleşik adres bilgileri bilinmeyen seçmenler oy kullanamaz duruma düşmüştü. Halen yurtdışında adresi belli olmayan 980 bin seçmen bulunuyor.

Yeni düzenlemeyle yurtdışındaki seçmenlerin, adres bilgileri olmasa bile Türkiye’nin yurtışındaki temsilciliklerindeki kayıtlı kimlik bilgileriyle oy kullanabileceğine karar verilirken, ilgili madde "Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının adres kayıtları, yaşadıkları ülkede kullanılan adres verilerine veya o ülke ve bağlı olduğu temsilcilik bilgisine göre tutulur" şeklinde değiştirildi.

Oy kullanmak için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak şartı ise devam ediyor.

Yurt dışındaki seçmenler bugüne kadar sadece bağlı oldukları temsilciliklerde oy verebiliyordu. 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında seçimlere katılım yüzde 8,3 gibi düşük bir seviyede kalmış, 7 Haziran 2015’deki genel seçimde yüzde 36'yla çıkmıştı.

1 Kasım seçiminde ise yurt dışı seçmen sayısı 2 milyon 899 bin olarak kaydedilirken bunlardan 1 milyon 264 bini, gümrükler de dahil olmak üzere sandıklara giderek oy kullandı ve katılım oranı, yaklaşık yüzde 43,7 olarak gerçekleşmiş oldu.

Yurt dışında en fazla seçmenin yaşadığı Almanya'da kullanılan oy sayısı gümrükler dışında 573 bin 748'i buldu. Yapılan yorumlarda yurt dışında adres kaydı yapmayan seçmenlerin de oy kullanmasının önünün açılması sonrasında, referandumda katılım oranının yüzde 50’ye çıkabileceği tahmin ediliyor.

TBMM’de başkanlık sistemine ilişkin Anayasa teklifi görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, gözler şimdi konuyla ilgili referandumun yapılacağı tarihe çevrilmiş durumda.

Anayasa teklifi önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı'nın teklifi imzalamak için 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Referandumun, mevzuat uyarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teklifi imzalaması ve Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60'ncı günden sonraki ilk pazar günü yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı’nın imzasına bağlı olarak bu tarihin en erken 26 Mart, en geç 16 Nisan olabileceği belirtilirken, AK Parti’ye yakın çevreler referandum için olası tarihleri 2 ya da 9 Nisan olarak gösteriyor.