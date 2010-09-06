Referandumda oy kullanırken bunlara dikkat

T24 - Referandumda verdiğiniz oylar geçersiz sayılabilir! Nasıl mı? İşte dikkat edilmesi gereken püf nokta...



Mührün basılacağı oy pusulaları tek parça ve bu pusulanın yarısı kahverengi yarısı ise beyaz.



Bu nedenle tercih mührünüzü evet ya da hayır bölümüne bastığınızda, eğer oy pusulasını içe doğru katlarsanız diğer tarafa mürekkep bulaşıyor.

Ne yapmanız gerekiyor?



Bu nedenle oy kullananların oy pusulasını dış tarafa doğru katlayıp oylarını kullanmaları gerekiyor.



Bu yanlışlık nedeniyle oy sayımında sizin bastığınız evet oyu diğer tarafa bulaşan mürekkep nedeniyle geçersiz sayılacak ve iptal edilecek.

10 kişiden 6'sı oy kullanamıyor



Tatil, bayram ve referandumda oy kullanmak üzere yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşların yarıdan fazlasının evrak eksikliği ve benzeri nedenlerle oy kullanmadığı öğrenildi. Bu durumun vatandaşların gerekli hazırlıkları yapmamalarından kaynaklandığı ve 10 vatandaştan 6'sının oyunu kullanamadığı belirtildi.



Atatürk Havalimanı'ndaki seçim sandığı görevlileri, yurt dışından gelen vatandaşların çoğunun seçmen kaydının nerede olduğunu bilmeden kendilerine müracaat ettiğini belirterek bu durumun kendi işlerini zorlaştırmasından yakındı. Gurbetçilerin, bulundukları ülkelerdeki konsolosluklardan kaydı olup olmadığını sorgulatmadığı için sıkıntı yaşandığına işaret eden seçim görevlileri, Türkiye'ye gelen her 10 gurbetçiden 6'sının, YSK kayıtlarında gözükmediği için oy kullanamadan havalimanından giriş yaptığını söyledi.



Ailesiyle birlikte Londra'dan gelen Nafiz Utkun isimli vatandaş, kaydı yurt dışında olduğu için pasaport kontrolünden geçtikten sonra oyunu kullandığını söyledi. Utkun, "Gayet kolaydı. Tercihim evet oldu. Türkiye'nin iyiliği niyetiyle kullandım." dedi. Eşi Cennet Gül Utkun da, oy kullanırken sıkıntı yaşamadığını belirterek, demokrasi adına daha iyi olacağını düşündüğü için tercihinin evet olduğunu anlattı.

Çoğu gurbetçi gümrükte oy kullanamıyor



Fransa'dan gelen Ömer Koç, sorunla karşılaşmadan oyunu Türkiye'nin daha iyiye gitmesini istediği için evet yönünde kullandığını dile getirdi.

Mutlu Polat isimli Norveç'te yaşayan bir vatandaş, seçmen kaydının nerede olduğunu bilmeden Atatürk Havalimanı'nda oy tercihini kullanmak isterken sorun yaşadı. Seçim görevlisinin izah etmesine rağmen oy kullanmakta ısrar eden Polat, "Kütük kaydımda problem varmış. Burada kullanamadım, yurt dışına gidince kullanacağım. Tercihim hayır olacak." diye konuştu.

Ailesiyle ABD'den gelen Ayhan Yılmaz, havalimanında oy kullanmak istemesine rağmen kaydı olmadığı için bu isteğini gerçekleştiremedi. Yılmaz, "Burada gözükmüyor, herhalde içeride kullanacağız. Tercihimiz evet tabii. Evet dememin birçok sebebi var. Benim için en önemlisi Türkiye'de artık sivil bir demokrasinin uygulanması. Bütün şüphelerin kaldırılması için anayasanın değiştirilmesi gerekiyor." izahını yaptı.



Bangadeş'te yaşayan Seçkin Bütün ile Ali Karakaya isimli gurbetçilerin de havalimanında yaptırdıkları kimlik kontrolünde seçmen kayıtları yurt dışında çıkmadı. Bütün, "Sanırım, kaydımız yansımamış, Türkiye'de kullanacağım. Konsolosluktan kaydımı sorgulatmadım." derken Karakaya, kaydının muhtemelen Türkiye'de yaşadığı yerde olduğu tahmininde bulundu.