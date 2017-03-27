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Referandumda nerede oy kullanacağız?

YSK, kimlik kartı olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğu açıkladı

27 Mart 2017 21:41

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerinin 10 Mart günü kesinleştiğini duyurarak, seçmenlerin oy kullanacağı yerleri YSK'nın seçmen sorgulama sisteminden öğrenebileceğini bildirdi.

Sandık sorgulama işlemiyle hangi okulda oy vereceğini görebilecek olan seçmenler, bu bilgilere e-devlet ve YSK seçmen sorgulama sistemi üzerinden erişebilecek. Seçmenler, oy kullanacağı yerleri 'https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/' adresinden öğrenebilecek. 

Öte yandan YSK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, çipli kimlik kartı olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak, şöyle denildi: 

"Son günlerde kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Çipli Kimlik Kartı) olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler asılsız olup seçmenler, Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasında; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden biri ile oy kullanabilirler."

Atatürk Havalimanı'nda oy kullanma işlemi başladı:

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