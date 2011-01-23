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Dünya

REFERANDUMDA KATILIM ORANI YÜZDE 100'Ü GEÇTİ CUBA (A.A) 

23 Ocak 2011 23:33

-REFERANDUMDA KATILIM ORANI YÜZDE 100'Ü GEÇTİ CUBA (A.A) - 23.01.2011 - Güney Sudan'da bağımsızlık için yapılan referandumda bazı bölgelerde katılım oranının yüzde yüzü aştığı, buralardaki oyların ayrılacağı bildirildi. Referandum komisyonu yetkilisi Yargıç Çan Reec Madut, katılımın yüzde yüzden fazla çıktığı merkezlerdeki oyların ayıklanacağını belirtti. Madut, bu oylar ayıklansa da referandum sonucunun değişmeyeceğini, Güney Sudan'ın bağımsızlık yönünde oy kullandığını söyledi. Güney Sudan'da 9-15 Ocakta yapılan referandumda halkın yüzde 98,8'inin bağımsızlık için oy kullandığı kaydedildi.

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