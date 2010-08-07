T24 - Kürt sorunu üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle yıllarca cezaevinde yatan Sosyolog İsmail Beşikçi çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kürtlerin büyük bölümü tarafından “mamoste” (öğretmen) olarak anılan Beşikçi, BDP’nin referandum konusundaki tavrını eleştirerek, “Referandumda hayır Kürtlere kaybettirir” dedi.



Beşikçi, Irak Kürdistan Özerk Bölgesi’nde yayımlanan kadın dergisi Warvîn’e konuştu. Kürt sorunu konusunda Türkiye’de gelinen son aşamayı değerlendiren İsmail Beşikçi’ye yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:



En günceli açılım süreci olduğu için onunla başlayalım. Açılım ne öngörüyordu, hangi noktaya geldi?



Bir yıl kadar önce Kürt açılımı adıyla gündeme geldi. Bu, “günümüze kadar Kürtlere antidemokratik politikalar uygulanmıştır. Artık bu politikalardan vazgeçiyoruz” demekti. Ama kısa bir süre sonra demokratik açılım, daha sonra da milli birlik projesi kavramları kullanılmaya başlandı. Şimdi, güvenlik daha ön planda geliyor. Hükümet, etkin çevreler örneğin ordu, yargı, üniversite gibi etkin çevreler tarafından eleştirildi. Hükümet bu eleştirilere direnç gösteremedi, geri adım attı.





Tasfiye doğru da mümkün de değil



Açılım PKK’nin tasfiyesi üzerine mi kuruldu?



PKK’nin tasfiyesini istemek, hem doğru değil hem de mümkün değil. Fakat açılımın böyle bir anlayışa göre planlandığı anlaşılıyor. “Bazı demokratik adımlar atalım, böylece PKK’yi zayıflatalım, giderek tasfiye edelim” anlayışı var. Bu, çok yanlış. Açılımın muhakkak, liberal, demokratik bir gerekçesi olmalıdır.



Çatışmalar daha da şiddetlenirse, hükümet yeni bir anayasa dâhil, diğer konularda adım atar mı? Kürtler açısından, çatışmaların artması ne kazandırır ne kaybettirir?



Kanımca açılımdan geri dönüş artık mümkün değildir. Açılım şu veya bu şekilde sürer. Çatışmaların artması ise Kürtler için iyi değildir.



Muhataplık tartışmaları nasıl değerlendirilmeli? Öcalan ve PKK’sız çözüm mümkün mü?



Hükümet için en önemli konunun bu olduğu kanısındayım. PKK’sız çözüm olmaz. Kürt sorunu, Kürtlerin temel demokratik halklarının gasp edilmesinden doğan bir sorundur. Hükümet, kendi iradesiyle demokratik adımlar atarak bu politikadan geri adım atabilir.





BDP pakete destek vermeliydi



Açılım sürecinde bazı yasa değişiklikleri Meclis’e geldi. (Referandum paketi) BDP’nin bu konudaki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?



BDP’nin bu konudaki tutumunu olumsuz buluyorum. BDP pakete destek vermeliydi. Mükemmel bir anayasa düşünüyorlar. Bugünkü Meclis aritmetiğini dikkate alalım. Bu mükemmel anayasayı kiminle yapacaksınız? CHP ve MHP köklü değişimlere karşı. Onlarla bu konuyu konuşamazsınız bile. Bunu ancak AKP ile veya SP’yle konuşabilirsiniz.



BDP destek vermeyeceğini açıkladı. Bu, Kürtlere ne kazandırır ne kaybettirir? Referandumda Kürtlerin tavrı ne olmalıdır?



Kürtler referanduma destek vermelidir. Karşı oy vermek Kürtlere kaybettiren bir tutum olur.



“Kürtlerin ne istediğinin bilinmediği” yorumları sürekli yapılıyor. Gerçekten Kürtler ne istediğini bilmiyor mu? Kürtler ne istemeli, nasıl istemeli?



Kürtler ne istediklerini biliyorlar. Ama devlet, Türk aydınları, sivil toplum örgütleri vs. bunu bilmezlikten, duymazdan geliyorlar.





Çorumlu Sarı Hoca



İsmail Beşikçi, Çorum doğumlu bir sosyolog. Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi’nde sosyoloji asistanı iken aynı bölümde sosyoloji doçenti olan Orhan Türkdoğan tarafından “Marksist propaganda ve bölgecilik” yaptığı gerekçesiyle ihbar edilen Beşikçi, 12 Mart 1971 döneminde sıkıyönetim mahkemelerinde yargılandı ve üniversite ile ilişiği kesildi. 1974 affıyla cezaevinden çıktı, daha sonra Kürt sorununu işleyen düşüncelerinden ötürü yargılandı.



Kürt sorunu üzerine araştırmaları ve yazılarıyla tanınan Beşikçi, sekiz kez cezaevine girip çıktı ve yaşamının 17 yılı cezaevinde geçti. 1999’da yapılan sınırlı yasal düzenleme sonucu tahliye olduğunda toplam 100 yıl hapis ve 10 milyar lira para cezasına çarptırılmıştı. İsmail Beşikçi’nin yayımlanan 36 kitabından 32’si Türkiye’de yasaklandı. Beşikçi sarı hoca lakabıyla da tanınıyor.





