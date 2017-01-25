Referandumda "Hayır" diyeceğini açıklayan Kamu Sen'e saldırı

Referandumda "Hayır" diyeceğini söyleyen Kamu-Sen Genel Merkezi'ne 25 kişilik bir grup tarafından saldırı yapıldı.Genel Merkezi basan grup, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'u da tehdit ederek istifa etmesini istedi.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre, saldırganlar Türkiye Kamu-Sen’in Ankara’daki genel merkezini basıp önce kapıdaki güvenlik görevlileri ile tartışıp tartakladıktan sonra binaya girdi. Sendikayı basan grubun temsilcileri İsmail Koncuk ile de görüşüp, “istifa et” tehdidinde bulundu.

"Kendini bilmez çocuklar"

Saldırı hakkında yorum yapmak istemeyen İsmail Koncuk, “Önemli bir şey yok. Kendini bilmez çocuklar. Demek ki kendi kafalarına göre hareket ediyorlar. Olur, böyle şeyler. Onları da göndermişler anlaşılan. Sıkıntı yok” dedi. Koncuk, istifa tehditleri ile ilgili olarak da, “Beni kim istifaya çağırabilir, beni seçen delegeler. Demokratik yollardan seçilmiş insanız. Seçimle geliriz, se- çimle gideriz bunlar doğru şeyler değil” diye konuştu.

Koray Aydın'dan tepki

Kamu Sen Genel Merkez binasına yapılan saldırıya MHP Genel Başkan Adayı Koray Aydın'dan da çok sert tepki geldi.

Yazılı bir basın açıklaması yapan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye kamu-sen genel merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı Sayın İsmail Koncuk’un şahsında tüm KamuSen’e yöneliktir. Sosyal medya hesabından referandumda hayır diyeceğini açıklayan Sayın Koncuk’a yönelik baskı ve tehditler kabul edilemez. Düşünce ve kanaatlerini söz, yazı veya başka yollarla açıklayan kişi veya kurumların hedef alınması açık bir anayasa ihlalidir ve suçtur.

Türkiye Kamusen, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir ve gücünü yasalardan, üyelerinden ve ilkelerinden almaktadır. Dolayısıyla Türkiye Kamusen, birilerinin sus demesiyle susacak bir kurum değildir. Kendi kararını, yetkili kurullarında kendisi verecektir. Bizim gençlerimizi, bizim kurumlarımıza karşı kışkırtmak ve saldırmak hangi aklın ürünüdür? Böyle bir sorumsuzluk tam bir akıl tutulmasıdır. Milliyetçi-ülkücü hareketi ucube bir Partili Cumhurbaşkanlığı tesis etmek için birbirine düşürmeye ve bölmeye kimsenin hakkı yoktur.

Ülkücüleri, demokratik tercihleri sebebiyle ayrıştırmak, ötekileştirmek ve ülküdaşlık hukukunu zedelemek büyük vebaldır. MHP ve Ülkücü Hareket’i kendi gündemi ve önceliği olmayan bir konu yüzünden birbirine düşürenleri, ne ülkücüler ne de tarih affetmeyecektir. Sağduyu galip gelmeli, demokratik kurallar işlemeli, her aşaması baskı ve dayatmalarla gelen Partili Cumhurbaşkanlığı sandığa gömülmelidir.

Özdağ'dan tepki

MHP Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ da Kamu-Sen'e yapılan saldırıya çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özdağ, "Ülkücü Hareket Balgat'ın saldırıları karşısinda yılmayacaķ. Erdoğan'ı başkan yapmak için ülküdaşlarını tehdit edenleri tarihe sandığa gömeceğiz" ifadelerini kullandı.