Referandumda 'evet'ler artıyor...

T24 -

Referandumda ‘evet’ oyları arttı



AK Parti ve MHP oylarını artırdı CHP’de binde 7’lik düşüş var

En beğenilen lider yine Kılıçdaroğlu

‘Kemal Kılıçdaroğlu sözünü tutar’

En iyi siyasi performans

Türkiye'deki algı: AK Parti kazanır

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin Habertürk gazetesi için yaptığı araştırmanın sonuçları belli oldu. Konsensus, “Türkiye Gündemi-Haziran 2010’’ başlıklı anket çalışması için 1-7 Temmuz tarihleri arasında 81 ilin hem kentsel, hem de kırsal kesimlerinde, 17 yaş üstü 750’si erkek, 751’i kadın toplam1501 kişiyle telefon anketi yöntemiyle görüştü. 17 yaş üstü kişilerle görüşme nedeni ise, bugün 17 yaşında olan gençlerin 2011 genel seçimlerinde oy kullanabilecek olmaları olarak gösterildi.Konsensus’un yaptığı araştırmaya göre 12 Eylül 2010’da yapılacak olan Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda “Evet oyu veririm’’ diyenlerin oranı geçen aya oranla 7 puan artarak yüzde 45.8’e yükseldi. Hayır diyenler ise yüzde 54.2.Peki bu pazar bir genel milletvekilliği seçimi yapılsa sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak? İşte halkın nabzını tutan Konsensus’un merakla beklenen seçim sonuçları... Haziran ayında, AK Parti, CHP ve MHP’nin oy oranlarında, mayıs ayına göre önemli bir değişiklik yaşanmadı. Anket çalışmasına göre kararsızların da partilere eşit dağılımına göre AK Parti oyları, geçen aya göre yüzde 1.3 artarak yüzde 40.1’e yükseldi. CHP, binde 7 gibi çok küçük bir düşüşle oylarını korudu. CHP’nin oy oranı yüzde 30.6 çıktı. MHP ise geçen ay yaşadığı sert düşüşü durdurdu ve oylarını binde 8 artırarak yüzde 12’ye yükseltti.Konsensus’un Mayıs-2010 araştırmasında en beğenilen lider CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çıkmış ve AK Parti Lideri Erdoğan ilk kez geçilmişti. Haziran- 2010 araştırmasında da Türkiye’nin en beğenilen lideri yüzde 43.9 ile yine Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Onu yüzde 40.8 ile AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 26.9’la Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül yer aldı.Ankete katılanlara yöneltilen bir diğer ilginç soru ise ‘Bugünlerde verdiği sözleri en çok tutacağına inandığınız siyasi lider hangisidir?’ oldu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile AK Parti Lideri Erdoğan birbirine çok yakın oy alırken Kılıçdaroğlu, yüzde 31.4 ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 30.1 ile Erdoğan ikinci sırada kalırken, ‘Hiçbir liderin sözünü tutacağına inanmıyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 22.1 çıktı.Siyasi performansını geçen aya göre koruyan AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 43.4 ile birinci sırada yer aldı.“Kendi siyasi tercihlerinizden bağımsız düşündüğünüzde, sizce önümüzdeki ilk genel seçimde en yüksek oyu hangi parti alır?’’ sorusuna bu yanıtlar verildi.