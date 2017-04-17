Referandumda 'Evet' çıktı, bundan sonra ne olacak?

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BBC Türkçe

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Yeni sistem 3 Kasım 2019'daki seçimlerle birlikte yürürlüğe girecek

17 Nisan 2017 02:33

Türkiye'nin parlamenter sistemden "Cumhurbaşkanlığı sistemine" geçişini öngören anayasa değişikliği yapılan halk oylamasında kabul edildi.

18 maddelik bu değişiklikle, cumhurbaşkanının yetkileri yeniden düzenlenirken, başbakanlık kaldırılıyor ve bakanlar kurulunu atama yetkisi cumhurbaşkanına veriliyor.

Ayrıca, milletvekili sayısı da 600'e yükseltiliyor.

Genel seçimler için süre 4 yıldan 5 yıla çıkartılıyor ve milletvekili ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı gün yapılması öngörülüyor.

Siyasi partilere üye olmasına izin verilen cumhurbaşkanının kendisine ve meclisin üye tam sayısının beşte üçüne seçimleri yenileme hakkı veriliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) erken seçim kararı almaması halinde yeni sistem 3 Kasım 2019 günü eşzamanlı yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerle birlikte yürürlüğe girecek.

Ancak TBMM'nin yeni değişikliklere uygun uyum yasalarını gündemine almaya başlaması bekleniyor.

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