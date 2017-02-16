“Referandumda ‘evet’ çıkmazsa iç savaşa hazır olun” diyen AKP’li hakkında soruşturma

“Bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazırlanın” açıklamasıyla tepki çeken ve partisinin talebi üzerine görevinden istifa eden AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı başlatan Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“15 Şubat 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında, Adalet ve Kalkınma Partisi Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından Soma Belediye Düğün Salonunda 13 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen konferansta konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in 'Bu referandum oylamasında yüzde 50'yi geçemezsek iç savaşa hazır olun' şeklinde sözler sarf ettiği yönünde haberler yapılması üzerine, olayın mahiyetini araştırmak ve ilgilinin konuşma içeriğinde suç teşkil eden ifadeler bulunup bulunmadığını tespit etmek için Soma Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu olay ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

AKP'den milletvekili adayıydı

Manisalı Ozan Erdem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu. Siyasal iletişim üzerine uzmanlığını yapan Erdem, çeşitli üniversitelerde bu alanla ilgili dersler verdi. Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku alanında da kaymakam ve hakim adaylarına eğitim verdiği öğrenilen Erdem, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde AKP'den 8'inci sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

AKP Manisa İl Başkan Yardımcılığı ve Ar-Ge birimi başkanlığı görevini yürüten Ozan Erdem, partinin düzenlediği konferans ve seminerlerle kadınlara ve gençlere siyaset bilimi eğitimi veriyordu.