“Referandumda ‘evet’ çıkarsa kapatırız” diyen AKAM’dan karar

Anayasa değişikliği referandumundan 'evet' çıkması halinde kapanacağını açıklayan AKAM Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz Twitter'dan AKAM'ın kapandığını duyurdu.

Evrensel’deki habere göre, referandumdan önce "%42.25 Evet, %57.75 Hayır" tahmininde bulunan Avrasya Kamuoyu Araştırmalar Merkezi, referandumdan 'evet' çıkması halinde araştırma şirketinin kapatılacağını ifade etmişti.

Referandum sonuçlarının ardından Twitter hesabından açıklama yapan AKAM Sahibi Kemal Özkiraz, şunları yazdı:

"Sonuç kesinlikle Şaibeli ama Senin doğru bulduğunu değiştirebilen bir güç varken doğruyu aramak gereksizdir." tweet'inin ardından "Şaibeli de olsa YSK RESMİ OLARAK EVET dedi. Bahane yok ama yok ancak yok. Avrasya Araştırma kapandı başka bir isimle de açılmayacak."