Referanduma sonuçlarına Rusya'dan açıklama

Anayasa değişikliği referandumunda çıkan sonuçlara Rusya ve Yunanistan alınan karara saygılı olunması gerektiğini belirtti. Fransa ise referandumdan çıkan sonuçların Türk toplumunun bölünmüş olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"Referandumdan çıkan sonuçlar Türk toplumunun nasıl bölündüğünü gösteriyor"

Referandum sonuçlarının ardından bir açıklama da Fransa'dan geldi.

Habertürk gazetesinin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Politik kurumlarını nasıl organize edeceklerine sadece Türkler karar verebilir ancak referandumdan çıkan sonuçlar Türk toplumunun planlanan reformlar karşısında nasıl bölündüğünü gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada tüm politik taraflar diyalog yoluyla çözüm aramaya davet edildi.

Rusya: Bu Türkiye'nin iç meselesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak, "Bu, Türkiye'nin iç meselesi" yorumunda bulundu. Peskov, Türk halkının referandumda aldığı karara herkesin saygılı olması gerektiğini söyledi.

Yunanistan hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Türk halkının kararına saygı duyduğunu açıkladı.

Yunanistan devlet ajansı ANA-MPA'nın haberinde, Yunan hükümetinin halk oylamasına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Türkiye'deki gelişmelerin ve referandum sonucunun dikkatle izlendiği belirtilen açıklamada, "Türk halkının, geleceğiyle ilgili kararına saygı gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Biz, komşu ülkede istikrar ve demokrasiyi destekliyoruz. Karşılıklı saygı temelinde diyalog ve iş birliğine katkıda bulunacak bir Türkiye arzuluyoruz." değerlendirmesine yer verildi.