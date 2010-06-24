'Referandum yarardan çok zarar verebilir'

T24-

Koç'un konuşmasından satırbaşları şöyle;



Terör siyasette gerginliğin arttığı bir dönemde tırmanıyor. Anayasa değişikliği konusu kutuplaşma yaratıyor. Seçimlerin önüne eklenen referandumun ülkeye yarardan çok zarar getireceği endişesini taşıyoruz.



Türkiye'nin doğu ile batı arasında köprü olma özelliği basit bir retorik değildir. Ekonomimiz iki tarafla da sıkı bir ilişki içindedir.



Türkiye'nin komşuları ile sıfır sorun politikası izlemesi ve sorunların masada çözülmesini istemesi yargılanacak bir durum değil.

Ancak bazı aşırı girişimlere dikkat etmek lazım. Ufak bir dikkatsizlik ilişkileri tahrip edebilir, arzu edilmeyen bir izolasyona sürükleyebilir

Türkiye tek coğrafyada liderlik peşinde koşmak değil, her iki coğrafyada da güçlü bir konumda olmalıdır.



Mustafa Koç'un ardından bir konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, terör olaylarının yeniden tırmanması ile ülke olarak zor günler geçirdiğimizi hatırlattarak konuşmasına başladı. Boyner konuşmasına şöyle devam etti:



Bunca yıldır daha çok öldürerek terörü çözemedik. Siyasette ise otoriter yöntem arayışına girmek çıkmaz yoldu. Hukuk ve demokrasiş dışına çıkarmak zarar getirir.Neden Kürt açılımının önemini kaybettiğini anlamak zorundayız.

Açılımın içeriğinin tam olarak tanımlanmaması zarar verdi. Kürt sorunu Türkiye'nin en önemli ve öçözlümesi gereken konudur.bu kunu üzerinden toplumsal gerilim artıyor. Açılımın kötüğ yönetilmesi ve içeriğinin tanımlanmaması ve tutuklamaların artması moral bozucudur. Ama bunların hiçbiri terörü meşru kılmaz.

Gencecik çocukların neden öldüklerinin muhasebesinin yapılması gerekiyor. Sivil toplumun tüm barışçuı unsurları biraraya gelmelidir. Şiddeti kesinkes reddeden bir platformda ortak çözümler aramalıyız.

