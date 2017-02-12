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Referandum tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK'nın referandum kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

12 Şubat 2017 01:43

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), anayasa değişikliği  referandumunun 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacağına ilişkin oy birliğiyle aldığı  karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan YSK kararında,  TBMM Genel  Kurulu tarafından kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Kararda, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında  Kanun'un "Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili anayasa değişikliği  kanununun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü  yapılır." ve "Halkoyuna sunulma işlemleri YSK'nın yönetim ve denetiminde seçim  kurullarınca yürütülür. YSK, anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması için  bütün tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar. Kurul, halkoylamasının sağlıklı ve  düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli kararları almaya  yetkilidir." maddeleri hatırlatıldı.

Kararda, ilgili kanun maddeleri nedeniyle, TBMM Genel Kurulu  tarafından 6771 sayılı kanunla kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin  halkoylaması tarihinin, kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden  sonraki ilk pazar günü olan 16 Nisan 2017 olarak belirlenmesine, oy birliğiyle  karar verildiği kaydedildi.

 

10 parti sandık kurullarına üye verebilecek

 

Kararda, anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmasına ilişkin  işlemlerde bulunabilecek ve halk oylaması için sandık kurullarına üye verebilecek  siyasi partilerin, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye  Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik  Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan  Partisi olduğu aktarıldı.

 

Oy verme saatleri

 

Karara göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır,  Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya,  Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli,  Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme  işlemi 07.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Diğer illerde ise oy verme işlemi  08.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek.

 

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