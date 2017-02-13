Referandum tarihi belli oldu; siyasiler çalışmalarını nasıl yürütecek?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) referendum tarihini 16 Nisan olarak açıklamasıyla partiler, hazırlıklarını hızlandırdı.

TBMM’de iktidar partisi ile MHP ‘evet’ olarak aynı safta yer alıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin iktidarla bloğuna karşı, teşkilatlardan, eski ve yeni milletvekillerinden, Ülkü Ocakları’ndan kitleleri kendine çeken kalabalık bir ‘ hayır’ grubu yer alıyor.

Birbirinden farklı siyasi görüşe sahip ‘hayır’cıların “Bu bir parti meselesi değil, memleket meselesi” söylemi ortak noktayı oluşturuyor. Ayrıca, ‘hayır’ kampanyasını yürütenlerin kampanyalarını tek başlarına ve kendilerine özgü politikalarla yürütmek istemeleri de dikkat çekiyor.

Referandum kampanyası sosyal medyada erkenden başlarken sanal alemin bu harareti aynı ölçüde TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere yansımadı. Meclis’in şubat ayı sonu ya da mart başında tatile girmesi de bekleniyor. Genel Kurul ve komisyonlar da hummalı bir çalışma yok. Milletvekillerinin önemli çoğunluğu da seçim bölgelerine dağıldı.

AKP 25 Şubat’ta start veriyor

Başbakan Binali Yıldırım’ın “Hayır oyu veren teröristtir" anlamına gelen sözleri tartışılmaya devam ederken AKP, resmi kampanyasını 25 Şubat’ta yapacakları bir tanıtım ile açıklayacak. Isınma turları yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın ayrı ayrı meydanları inmesi bekleniyor. Kulislerde Erdoğan ve Yıldırım’ın ortak miting de düzenleyebileceği konuşuluyor. AKP kampanyalarını hazırlayan Erol Olçak’ın 15 Temmuz Darbe girişiminde hayatını kaybetmesinin partiyi etkilediği belirtiliyor.

MHP: Kapalı alan toplantılarına ağırlık verecek

Konya’da geçtiğimiz hafta sonu yapılan toplantıyla sloganlarını belirleyen MHP yönetimi meydanlarda, 'Evet' kampanyasını yürütecek. “Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez" diyen MHP, "Vatan, millet, bayrak ve Türklüğün bekası için evet“ diyecek.

MHP’nin görünür bir kampanyadan çok vatandaşla birebir kampanya yürüteceği belirtiliyor. Kapalı salonlarda yapılacak toplantılara genel başkan Bahçeli’nin katılmayacağı, genel başkan yardımcıları eliyle organize edileceği belirtiliyor. Bahçeli’nin birkaç ilde miting yapması bekleniyor.

CHP, "Bu bir memleket meselesi" diyor

CHP, Meydanlarda parti bayrağı kullanmayacak. Yurt dışı kampanyasında da parti bayrakları olmayacak. CHP kampanyasında, "Bu bir memleket meselesi” sözüyle ön plana çıkacak.

Parti ayrıca kapalı alanlara, mahallelere, ev ve birebir görüşmelere ağırlık verecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdraroğlu’nun birkaç yerde miting yapması bekleniyor. Milletvekilleri kampanyalara başlamış bulunuyor.

HDP: Batı’da ve bölgede ‘hayır’

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Filiz Kerestecioğlu, referandum sürecinde HDP’lilerin yaşadıklarına dikkat çekti. "Kıpırdayan, hareket eden her HDP’liye gözaltı ve tutuklama uygulamaları" yapıldığını söyleyen Kerestecioğlu, Batı'da ve Doğu'da ‘hayır’ kampanyası yürüteceklerini söyledi.

Bunun yanı sıra HDP’de resmi kampanyasını henüz tam anlamıyla başlatmış değil. Ancak, halk toplantıları yapılarak ‘hayır’ kampanyası başlatıldı. HDP, özellikle yüksek bir seçmen kitlesinin sandığa gitmesini hedefliyor.

MHP'li muhalifler ne yapacak?

MHP’de genel başkanlığa 4 aday isim Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Koray Aydın’ın da içinde bulunduğu örgütler, eski ve yeni milletvekilleriyle 18 Şubat günü Ankara Yeni Mahalle Belediyesi’nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nden kampanyalarına start verecek. Ortak yayınlanacak bildiride ‘tek adam yönetimi’ne karşı ‘hayır’ kampanyası için çalışmalar başlatılacak.

EMEP, alanlarda ‘hayır’ kampanyasına başladı

EMEP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Levent Tüzel, ‘hayır’ kampanyasının başladığını söyledi. "Tek adam rejimine karşı çıktıklarını" belirten Tüzel, “Şimdi tek adam rejiminde başarırlarsa devletin ve yönetiminde yer alan partililerin egemen olduğu bunun dışındaki herkesin eşitsiz düzeni olacak. Onun gibi düşünmeyenleri bu ülkeye kötülük yapar gibi göstermeleri insanları ayrıştırmaya götüren bir düzenleme” dedi.

Hayır Partisi: 102 bin sosyal medya gönüllüsüyle

Eski AKP'li bakanların danışmanlığını yapmış olan Tuna Bekleviç öncülüğündeki Hayır Partisi çalışmalarının neredeyse gönüllüler ordusuyla sosyal medyadan bir süredir başlattı. Partinin sosyal medyada günlük 1 milyon 400 bin ziyaretçi sayısı var. İç Anadolu’dan da başladıkları alanlardaki ‘ hayır kampanyası’ da yurt genelinde sürdürülecek.