Referandum süresinin kısalması için ilk onay

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Başbakan: Türkiye referanduma alışsın

Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması için öngörülen 120 günlük sürenin 45 güne indirilmesini amaçlayan kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü.AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın hazırladığı kanun teklifi, anayasa değişikliklerinin halk oylaması için öngörülen 120 günlük sürenin 45 güne, yabancı ülkelerdeki vatandaşların halk oylamasından 40 gün önce başlayan oy verme süresinin ise 15 güne indirilmesini öngörüyordu.Ancak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 45 günlük süreyi yeterli bulmadı ve referandum süresinin 60 gün olmasını önerirken, YSK hazırlıkların ancak bu süre içinde tamamlanabileceğini bildirdi.Bugün (19 Ocak 2010) toplanan komisyon anayasa değişikliklerinin halkoylamasına sunulma süresini 60 güne indiren düzenlemeyi kabul etti.AKP'nin muhalefetin destek vermeyeceği değişiklikleri referandum yolu ile hayata geçirmeyi planladığı iddiaları var.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce konuyla ilgili olarak, "Türkiye referanduma alışmalı" demişti.