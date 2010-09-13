Referandum sonucu ve 2009 yerel seçimleri

O HARİTA DEĞİŞMEDİ..



Siyasi harita netleşti.. 2009 yerel seçimleri sinyal vermişti, dün tescillendi..

Bundan ötesi budur; bir on yıl daha böyle gider..

Harita değişmez..

Oy oranı tabii ki önemli.. Evetlerin altı milyon fark atması tabii ki anlamlı..

Ama, durun bir dakika..

Referandumun başka anlamı da var..

Sahiller, sahil bandının hemen arkası ve Trakya hayırcı oldu..

Güneydoğu boykotçu..

Anadolu’nun göbeği evetçi..

Bu ne demek?

Şu..

Yerel seçimlerde özellikle CHP’nin etkili olduğu illerden hayır geldi.. BDP’nin güçlü olduğu Güneydoğu’dan boykot çıktı..

Anlamlı mı?

Evet..

Anlamı şu...

Türkiye partisi kavramı yavaş yavaş ölüyor.. Artık kimse hem doğunun hem batının, hem sahilin hem bozkırın, hem Türkün hem Kürdün, hem Çerkezin hem Lazın partisiyim diyemez..

O devir bitti..

Referandum haritasının dili bunu söylüyor..

Artık her kesimin partisi farklıdır, farklı olacaktır..

Kürtlerin partisi Edirne’den oy alamayacaktır.. İzmir’in tercihi hiçbir zaman Kayseri’nin, Bitlis’in tercihi ile aynı olmayacaktır..

Durum açık ve net..



* * *



Ukalalık yapmayayım ama referandum tahminimi biliyorsunuz..

2009 yerel seçim haritasının aynısı çıkacak dedim...

Çıktı mı?.

Çıktı..

Kim ne derse desin önümüzdeki genel seçimde de aynısı çıkacak!..

2011’de aynısı olacak..

Sonuç şudur; bölünmüşlüğümüz bir kez daha tescil edildi.. Hem de en derin, en kalın çizgilerle..

Şu notu da düşelim.. Referandum sonuçlarına sevinenler de çok sevinmesin..

Bölünmüşlükten bırakın ileri demokrasiyi, demokrasi çıkmaz..



Başkanlık kapısı ufaktan aralandı

Başbakan referandumla anayasanın kapısı açılacak dedi ya..

Açıldı..

Hangi kapı!

Başkanlık sisteminin kapısı..

Başbakan referandum öncesinde ilan etti; başkanlık sistemine geçeceğiz dedi..

Gerekirse referandum yapacağım dedi..

Adım adım ilerliyor..



* * *



Bu referandum provaydı.. Başbakan kazandı..

Genel seçim son prova olacak..

2012 final..



* * *



Bundan sonra sabah akşam başkanlık sistemini tartışacağız.. Başbakan’ın yeni anayasa diyerek kastettiği bu..

Amacı da bu..

Başkan Erdoğan olmak istiyor!

İşin aslı astarı budur.. Büyük manzara budur.. Gerisi teferruattır..





Başbakan’ın dün geceki demeci çok sertti

Başbakan, 2007 seçimlerinin akşamı, sıcağı sıcağına demeç verdi.. Yüzde 47’yi gördükten sonra konuştu..

Ünlü balkon konuşmasını söylüyorum..

Gerçi bir satırına bile uymadı, bir satırını bile benimsediğini göstermedi ama yine de alkışlanacak bir konuşmaydı..

Sakinleştiriciydi..

Kucaklayıcıydı..

Umut vericiydi, gönül alacıydı..

Politik olsa bile yerindeydi..



* * *



Referandum konuşması tam tersi oldu.. Sertti, tehditkârdı, gününüzü göreceksiniz der gibiydi..

Hayır diyenlere bedelini ödeteceğim anlamındaydı..



* * *



Hangisi daha samimiydi derseniz; dünküydü derim..

Başbakan netti.. Mesajı açıktı..









(Mehmet Tezkan Milliyet/13 Eylül 2010)

