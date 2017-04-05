"Referandum sonuçlarını yurt dışı oyları belirleyebilir"

Türkiye'de anayasa değişikliği teklifine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için Almanya'da kurulan sandıklarda oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

Almanya, Belçika, İsviçre, Fransa, Avusturya ve gümrük kapılarında 27 Mart’ta başlayan oy kullanım işleminin on günü geride kaldı.

Amerika'nın Sesi'nden Cem Dalaman'ın haberine göre; sekizinci günün sonunda toplam kullanılan oy sayısı, gümrüklerde kullanılanlar da dahil edildiğinde 600 bini aşmış durumda. Bu oy oranı 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 20 artış yaşandığı anlamına geliyor. Oylama sonucunun merakla beklendiği ülkelerden Almanya’da, 1 milyon 400 bin dolayında Türk seçmen toplam 13 merkezde oy verilebiliyor. 1 Kasım seçimlerinde yurtdışında toplam katılım oranı yüzde 42, Almanya’da ise yüzde 45 olarak gerçekleşmişti. Referanduma katılım oranının ilk haftadaki gibi devam etmesi durumunda toplam katılım oranın yüzde 60’ı bulabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye’deki partilerin Almanya’daki örgütleri de katılımın yüksek olması için propaganda çalışmalarını son ana kadar sürdürüyor. AKP'li bazı siyasetçilerin referandum çalışmalarının iptali ve Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması nedeniyle, Almanya-Türkiye arasında geçen haftalarda yaşanan gerilimin referanduma nasıl yansıyacağı da tartışılan bir konu. Birçok Alman köşe yazarı, gerilimin Almanya’daki Türkler arasında kutuplaşmaya neden olduğunu ve Türkiye’deki siyasi atmosferin Alman sokaklarına da yansıdığını iddia ediyor.



AKP'ye yakın Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkanı Zafer Sırakaya, kutuplaşma iddialarının doğru olmadığını, referandum sürecinin demokratik kurallar içinde yaşandığını savunuyor. Yurt dışında bulunan seçmenler Türkiye genelinde, toplam seçmen sayısının yaklaşık yüzde 5’ini oluşturuyor. Bu oran, yapılan hemen tüm anketlere göre başa baş seyreden ‘evet’ ve ‘hayır’ oranlarında belirleyici bir fark yaratılması için çok büyük önem kazanıyor.

CHP Almanya örgütünden Cemal Bulut, Almanya’da ‘hayır’ oylarının daha fazla olacağına inandığını belirtiyor. Almanya’da ‘hayır’ kampanyalarında öne çıkan Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözcüsü Eyüp Doru da, referandumun reddedileceğini iddia ediyor. Bazı sivil toplum örgütleri ve Alman siyasetçiler, referandumun yarattığı tartışmalar yüzünden Almanya’daki Türkiye kökenli göçmenlerin uyumundaki kazanımların sekteye uğrayacağını öne sürüyor.



MHP'ye yakın Almanya Türk Federasyonu Başkanı Fatih Oğuz, oy kullanmanın siyasi bir hak olduğunu belirtiyor ve uyum tartışmalarına malzeme edilmemesini istiyor.

Yurtdışında 9 Nisan pazar günü tamamlanacak oy kullanma işleminin ardından oylar özel kurye uçaklarla Türkiye’ye götürülecek. Sayım işlemi ise Türkiye’deki oy verme işleminin sona ermesiyle 16 Nisan Pazar akşamı yapılacak.