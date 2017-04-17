Referandum sonuçları protesto edildi

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ni öngören anayasa değişikliği teklifinin referandumda yüzde 51,4 oyla kabul edilmesinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir’de protestolar gerçekleştirildi. Protestoların odağında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Seçim Kanunu’na rağmen geçerli kabul ettiği mühürsüz oy pusulaları vardı. Protesolarda İzmir'de 10, Antalya'da da 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

CHP ve HDP'nin temsilcileri referandumda 2,5 milyon oyun şüpheli olduğunu öne sürerek itiraz edeceklerini açıklamıştı. Referandumda 'evet' oylarının 'hayır' oylarından 1 milyon 379 bin 934 önde çıkması tartışmaların büyümesine yol açmıştı.

Ülke genelinde referandumla ilgili yapılan protestolar şöyle:

Kadıköy

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde "Hayır biz kazanacağız" pankartlarıyla buluşan protestocular YSK binasına yürüdü. Yürüyüşte "YSK halka hesap verecek", "Tak adamlığa, bağımlı yargıya, parti devletine, başkanlığa hayır" sloganları atıldı. Protestocular, Rıhtım Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Beşiktaş

Beşiktaş Kartal Heykeli önünde bulunan vatandaşlar, seçim sonuçlarını protesto etti. Bir araya gelen yüzlerce kişi referandum sonuçlarını “Hayır kazandık”, “Tek adama hayır” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganlarıyla protesto etti.

Bakırköy

İstanbul da protestoların düzenlediği yerlerden birisi de Bakırköy oldu. Bakırköy'de toplanan vatandaşlar "Seni başkan yaptırmayacağız" sloganı attı.

Sarıyer

Sarıyer’de de vatandaşlar referandum sonuçlarına karşı sokağa çıkıp “Hayır biz kazandık” dedi.

Esenyurt

Esenyurt halkı Depo’da “Her yer hayır, her yer direniş” sloganları ile protesto yürüyüşü yaptı. Esenyurtlular her akşam 19.30’da aynı yerde buluşarak eylemlerini sürdüreceğini söyledi

Gazi Mahallesi

Gazi Mahallesi’nde halk tartışmalı referandum sonuçları tencere, tava ve kornalarla protesto etti.

İzmir

İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen protestoya müdahale eden polis, eylemcilerin bir kısmını gözaltına aldı. Evrensel gazetesine göre gözaltına alınan kişi sayısı 10 oldu.

İzmir'deki protesto yürüyüşünde haber takibi yapan Kamera Sokak muhabiri Kazım Kızıl ve Naber Medya'dan Anıl Deveci gözaltına alındı.

Ankara

Ankara’da ODTÜ’lü öğrenciler “Hayır daha bitmedi yeni başlıyor” sloganı ile yürüdü. ODTÜ kampüsü içerisinde bulunan 5. Yurt önünde toplanan öğrenciler, "Diktatöre teslim olmayacağız" sloganlarıyla 100. Yıl Mahallesi'ne yürüdü. Ayrıca Dikmen, Batıkent, Keçiören ve Kuğulu Park'ta da YSK’nın kararına karşı bir araya gelen halk, irili ufaklı protesto eylemlerine başladı.

Eskişehir

Eskişehir'de ise üniversite öğrencileri sokağa çıkarak tencere tava çaldı.

Antalya

Antalya'da düzenlenen yürüyüşe ise polis müdahale etti ve bazı katılımcıları gözaltına aldı. Gençlik Muhalefeti, 5'i kendi örgütlerinden olmak üzere 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Referandum sonucu sosyal medayada da protesto edilirken Twitter'da #HileliSonucaHayır etiketi en çok paylaşılanlar arasına girdi.